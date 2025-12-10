হোম > জাতীয়

জয়কে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়। ছবি: ফাইল ছবি

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ইন্টারনেট বন্ধ করে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন।

শুনানিতে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, এ মামলায় আসামি দুজন। এর মধ্যে জয় পলাতক। অপর আসামি সাবেক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তাঁকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। তিনি জয়কে হাজির হওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশনা চান। পরে ট্রাইব্যুনাল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেন। সে সঙ্গে এই মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য ১৭ ডিসেম্বর দিন ধার্য করে দেন।

চানখাঁরপুলের মামলায় যুক্তিতর্ক ১৫ ডিসেম্বর

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুলে ছয়জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষে সাফাই সাক্ষ্য শেষ হয়েছে। এ মামলায় যুক্তিতর্কের জন্য ১৫ ডিসেম্বর দিন ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল।

এ মামলায় আট আসামির বিরুদ্ধে গত ১৪ জুলাই অভিযোগ গঠন করা হয়। আট আসামির মধ্যে গ্রেপ্তার থাকা শাহবাগ থানার সাবেক পরিদর্শক মো. আরশাদ হোসেন, সাবেক কনস্টেবল মো. সুজন হোসেন, ইমাজ হোসেন ও মো. নাসিরুল ইসলাম ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন। আর পলাতক রয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, সাবেক যুগ্ম কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, রমনা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার শাহ্ আলম মো. আক্তারুল ইসলাম ও রমনা অঞ্চলের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুল।

সম্পর্কিত

সম্পদের হিসাব দিয়েছি, কূটনৈতিক পাসপোর্ট ক্যানসেল করেছি: আসিফ মাহমুদ

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে জার্মান রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বিজয় দিবস উপলক্ষে সাজা মওকুফে মুক্তি পাচ্ছেন পাঁচ বন্দী

বিদেশি আইনজীবী চান আনিসুল–সালমান

আইজিপির সঙ্গে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

এত অল্প সময়ে তোমরা যা দিয়েছ, তা জাতি কখনো ভুলবে না—আসিফ-মাহফুজকে ড. ইউনূস

আসিফ ও মাহফুজের পদত্যাগপত্র কার্যকর তফসিল ঘোষণার পর: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব

প্রাথমিকের আরও ৬৫,৫০২ প্রধান শিক্ষক পাচ্ছেন ১০ম গ্রেডে বেতন

মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো ৬০ এজেন্সির পেটে ৪৫০০ কোটি টাকা

উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ও মাহফুজ আলমের পদত্যাগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা