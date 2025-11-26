হোম > জাতীয়

পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনা, জয় ও পুতুলের মামলার রায় কাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামীকাল বৃহস্পতিবার। ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এর বিচারক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন পৃথক তিন মামলার রায় ঘোষণা করবেন।

২৩ নভেম্বর যুক্তিতর্ক শুনানি শেষে আদালত রায়ের তারিখ ধার্য করেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মীর আহমেদ আলী সালাম জানান, আগামীকাল তিন মামলার রায় ঘোষণা করবেন আদালত।

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে শেখ হাসিনা, জয় ও পুতুলের নামে ১০ কাঠা করে প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে পৃথক তিনটি মামলা হয় গত জানুয়ারিতে।

গত ২৫ মার্চ প্রতিটি মামলায় অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। ৩১ জুলাই একই আদালত এ তিন মামলায় শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।

পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দের এক মামলায় শেখ হাসিনাসহ আসামি ১২ জন। আরেক মামলায় সজীব ওয়াজেদ জয়সহ ১৭ এবং অন্য মামলায় সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ ১৮ জন আসামি। তবে তিন মামলায়ই শেখ হাসিনা আসামি। অন্য আসামিরা রাজউক ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক কর্মকর্তারা।

গত ১২, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি শেখ হাসিনা, তাঁর পরিবারের সদস্য ও অন্যদের বিরুদ্ধে ৬টি মামলা করে দুদক।

মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, সরকারের সর্বোচ্চ পদে থাকাকালে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও অসৎ উদ্দেশ্যে পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর রোডের ৬টি প্লট তাঁরা বরাদ্দ পান।

ছয় মামলার বাকি তিনটি মামলা ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এ বিচারাধীন।

