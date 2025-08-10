হোম > জীবনধারা > ভ্রমণ

সৌদি আরব ঘুরতে চান? জেনে নিন জনপ্রিয় ট্রাভেল ভ্লগারের সম্পূর্ণ গাইড

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 

নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মরুভূমিতে ক্যাম্পিং, উটে চড়া ও স্টার-গেজিং উপভোগ করার উপযুক্ত সময়। ছবি: পেক্সেলস

সৌদি আরব একসময় ছিল বিশ্বের কম ভ্রমণ করা দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আজ বিশ্বদরবারে নতুন সম্ভাবনার দেশ হিসেবে পরিচিত এটি। আন্তর্জাতিক পর্যটকের জন্য দেশটি দরজা খুলেছে বেশ আগেই। ২০৩৪ সালে দেশটি আয়োজন করবে ফুটবল বিশ্বকাপ। চারদিকে চলছে তারই প্রস্তুতি। ফলে সৌদি আরব ঘুরতে যাওয়ার সময় এখন। পর্যটকদের আগ্রহ বিবেচনা করে টিকটকে জনপ্রিয় ভ্রমণ ভ্লগার জানিয়েছেন সৌদি আরব সম্পর্কে অনেক কিছু। বলা চলে, এটি দেশটিতে ভ্রমণ গাইড হিসেবে কাজ করবে।

টিকটকের জনপ্রিয় ট্রাভেল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ইনায়াহ সাদিক। ১৫ বছর তিনি বসবাস করেছিলেন সৌদি আরবে। তিনি তাঁর ভিডিওর মাধ্যমে দেশটির বিভিন্ন জায়গার কথা তুলে ধরেছেন এবং ভ্রমণের জন্য দেশটিকে ‘রেকমেন্ড’ করেছেন। তিনি ভিডিওতে সৌদি আরবে যাওয়ার ছয়টি অত্যাবশ্যকীয় শিষ্টাচারের কথা জানিয়েছেন। ‘মেইল অনলাইন ট্রাভেল’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইনায়াহ সৌদি আরবের সেরা দর্শনীয় স্থান, ভুল ধারণা এবং নিখুঁত ভ্রমণ পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন।

নিরাপত্তা ও আতিথেয়তা

ইনায়াহ জানান, অনেকে সৌদি আরবে ভ্রমণ করতে কিছুটা দ্বিধায় থাকে। তাদের উদ্দেশে ইনায়াহ বলেন, ‘সৌদি আরব অত্যন্ত নিরাপদ দেশ’। তিনি আরও বলেন, ‘সৌদি জনগণ অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মতোই এখানে রাস্তায় ঘটা ছোটখাটো অপরাধ ও ছিনতাই খুবই বিরল। এমনকি বড় শহরগুলোতে পুলিশের উপস্থিতি জোরালো।’ মনের দরজা খুলে পর্যটকদের সৌদি আরবে ঘুরে বেড়ানোর পরামর্শ দেন ইনায়াহ; যেখানে শেখা যাবে সংস্কৃতি ও শিষ্টাচার।

টিকটকের জনপ্রিয় ভ্রমণ কনটেন্ট নির্মাতা ইনায়াহ সাদিক। ছবি: সংগৃহীত

কিছু ভুল ধারণা

পাশ্চাত্যের দেশগুলো থেকে আসা পর্যটকদের একটি বড় অংশ ভ্রমণের একটি বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে রাখে মদ্যপান। তাদের উদ্দেশে ইনায়াহ বলেন, ‘সত্য যে এখানে মদ্যপান নিষিদ্ধ। কিন্তু এ থেকে ভ্রমণের আনন্দ কমে না।’ পর্দা করার বিষয়টি নিয়ে ইনায়াহ জানান, সৌদি আরবে হিজাব পরা বাধ্যতামূলক নয়। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘শালীনতা অবশ্যই দরকার। কিন্তু এখন নারীদের মাথা ঢাকার বা আবায়া পরার বাধ্যবাধকতা নেই।’ তিনি আরও বললেন, ‘সৌদি নারীরা উচ্চ শিক্ষিত ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও এগিয়ে আসছে। বাক্‌স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ নয়, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে চিন্তাভাবনার একটি শক্তিশালী বিনিময় চলছে।’

আবহাওয়া ও ভ্রমণের সেরা সময়

ইনায়াহ মেইল অনলাইনকে বলেন, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতকাল খুব মনোরম ও ভ্রমণের জন্য আদর্শ সময়। এই সময়ে আবহাওয়া থাকে আরামদায়ক। তখন সেখানে দিনের তাপমাত্রা সাধারণত ১৫ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। এমন তাপমাত্রা দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখার জন্য আদর্শ।

নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মরুভূমিতে ক্যাম্পিং, উটে চড়া ও স্টার-গেজিং উপভোগ করার উপযুক্ত সময়। ছবি: পেক্সেলস

মরুভূমি অঞ্চলগুলোতে রাতের বেলা হালকা ঠান্ডা অনুভূত হয়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মক্কা-মদিনা সফর করা সহজ ও আরামদায়ক। এ ছাড়া মরুভূমিতে ক্যাম্পিং, উটে চড়া ও স্টার-গেজিং উপভোগ করার উপযুক্ত সময় এই শীতকাল। এই সময়ে রিয়াদ সিজনসহ অনেক বড় বড় ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ইনায়াহ বেশও কিছু খাবারের কথাও উল্লেখ করেন। সেগুলোর মধ্যে তিনি কাবসাকে টনি নামের খাবারটি অন্যতম বলে উল্লেখ করেন। খাবারটি মূলত মসলাযুক্ত ভাত ও মাংস মিলিয়ে তৈরি করা হয়। দেখতে অনেকটা বিরিয়ানির মতো হলেও স্বাদে রয়েছে আলাদা বৈচিত্র্য ও গভীরতা। এ ছাড়া ইনায়াহ আরও উল্লেখ করেছেন মান্দি, মা’মুল, মাকশুশ, মুততাব্বক নামে কিছু খাবারের কথা।

আবশ্যক দর্শনীয় স্থান

ইনায়াহ বেশ কিছু জায়গার নাম দিয়ে সেগুলোকে ‘মাস্ট ভিজিট’ বলে উল্লেখ করেছেন। সেই তালিকায় প্রথমে আছে রিয়াদের নাম। সেখানকার মাসমাক ফোর্ট, মুরাব্বা প্রাসাদ, দীরিয়াহতে ভ্রমণের পরামর্শ দেন তিনি। আধুনিকতা ভালোবাসলে যেতে পারেন কিং আবদুল্লাহ ফিন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, ভিয়া রিয়াদ, বুলেভার্ডের দিকে। এ ছাড়া মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যাবে রিয়াদের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কিংডম সেন্টার স্কাইব্রিজ থেকে। এক দিনের সফরে দেখা মিলবে ‘এজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড’-এর।

সৌদি আরবের দর্শনীয় জায়গা জেদ্দার প্রাচীন আল-বালাদ শহর। ছবি: সংগৃহীত

এ ছাড়া ইনায়াহর তালিকায় আছে জেদ্দার আল-বালাদ নামের ঐতিহাসিক এলাকাটিও। পুরোনো এই শহরে আছে ফ্লোটিং মসজিদ, কর্নিশ, সিলভারস্যান্ডস বিচে স্নোরকেলিংয়ের সুযোগ। এর অলিগলি ঘেরা বাজারে মসলা, পারফিউম, হস্তশিল্প, সোনার গয়না, ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও কফির সরঞ্জাম পাওয়া যায়। সৌদি আরবের প্রথম ইউনেসকো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান আল উলা। সেখানে আছে মদাইন সালিহের প্রাচীন সমাধি। আবহা সৌদি আরবের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আসির প্রদেশের রাজধানী। জায়গাটি তার মনোরম আবহাওয়া, সবুজ পর্বতমালা ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির জন্য পরিচিত। আসির পর্বতমালা ও হাবালা গ্রাম এর মূল আকর্ষণ। মরুভূমিতে ডিউন বাসিং, উট রাইডিং ও বেদুইন শৈলীর রাতের খাবার সব মিলিয়ে সৌদি আরব একটি আকর্ষণীয় ভ্রমণ গন্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন ইনায়াহ।

সৌদি আরবের শিষ্টাচারের নিয়মাবলি

  • স্থানীয় নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন।
  • ইসলাম ও সৌদি রাষ্ট্রের সমালোচনা এড়িয়ে চলুন।
  • স্থানীয়দের ছবি তোলার আগে অনুমতি নিন, বিশেষ করে নারীদের। সংবেদনশীল জায়গাগুলোতে ভ্রমণ ও ছবি তোলার আগে জেনে নিন সেখানকার নিয়মকানুন।
  • সংযমী পোশাক পরুন।
  • পাবলিক ডিসপ্লে অব অ্যাফেকশন এড়িয়ে চলুন।
  • প্রার্থনার সময় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে, তাই সময়সূচি মেনে চলুন।
  • রিয়াদে ট্রাফিক জট অনেক। তবে নতুন রিয়াদ মেট্রো অনেকটাই সময় বাঁচিয়ে দেয়।

সূত্র: ডেইলি মেইল

