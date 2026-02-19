হোম > জীবনধারা > ভ্রমণ

কম খরচে বিমান ভ্রমণের কৌশল

ফিচার ডেস্ক

ছবি: সংগৃহীত

বিমানে যাতায়াত এখন শুধু বিলাসিতা নয়, বরং প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে একটু কৌশল খাটালে আপনার টিকিটের খরচ অনেকটা কমিয়ে আনতে পারবেন।

সঠিক দিনে উড়াল দিন

সপ্তাহের শুক্রবার বিমানে ওড়ার জন্য সবচেয়ে সাশ্রয়ী দিন। শনিবারের তুলনায় শুক্রবার টিকিট কেটে নিলে আপনি প্রায় ১৮ শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, শুক্রবার ভিড় একটু বেশি থাকে। আপনি যদি শান্তিতে ভ্রমণ করতে চান, তাহলে মঙ্গলবারকে বেছে নিতে পারেন। কারণ, এদিনটিতে ভিড় সবচেয়ে কম থাকে।

বুকিং করার মোক্ষম সময়

অনেকে ভাবেন, অনেক আগে টিকিট কাটলে সস্তা পাওয়া যায়। কিন্তু ভ্রমণের ১৫ থেকে ৩০ দিন আগে টিকিট বুক করলে গড়ে তা সাশ্রয় হতে পারে। ৬ মাস আগে বুক করার চেয়ে এটি বেশি লাভজনক। দেশের ভেতরে ভ্রমণের জন্য জানুয়ারি মাস বুকিংয়ের জন্য সবচেয়ে সস্তা। কোন বিমানবন্দর থেকে শুরু হচ্ছে আপনার যাত্রা, তার ওপরও খরচ নির্ভর করে।

মাসের হিসেবে সাশ্রয়

ভ্রমণের জন্য জুন মাস সস্তা। তা ডিসেম্বর মাসের তুলনায় প্রায় ৬৮ শতাংশ সাশ্রয়ী। তবে আগস্ট মাসে টিকিটের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে।

ভিড় এড়াতে চাইলে

ভ্রমণ করার জন্য সবচেয়ে শান্ত দিনগুলো হলো ৪, ৫ ও ৯ মার্চ এবং ৩১ ডিসেম্বর। অন্যদিকে মে ও অক্টোবর মাসে স্কুল ছুটির সময়গুলোতে ভিড় বেশি থাকে।

সূত্র: দ্য ডেইলি সান

সম্পর্কিত

খেলার শহর হতে চলেছে কিদ্দিয়া সিটি

চন্দ্রমল্লিকার বাগান থেকে ভাইরাল সড়কে

৮২ বছর বয়সে বিশ্বভ্রমণে দু লং

ভ্রমণপ্রেমী সাত বন্ধুর সংগঠন বেটুস

জনপ্রিয় ৫ ট্রাভেল ফিল্ম

চীন ভ্রমণে তালিকায় রাখুন ১০ গন্তব্য

শাকিলের এভারেস্ট জয়ের ছবি জিতল ইউএনডিপির অ্যাওয়ার্ড

রিসোর্ট বুকিংয়ের সময় যে ভুলগুলো করবেন না

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনা: চাপে ব্যাহত হতে পারে আকাশপথে ভ্রমণ

হিমালয়ে বাইকিং বদলে দিচ্ছে শেরপাদের জীবন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা