জীবনধারা > রেসিপি

আলুর ঝাল ঝাল মচমচে পাকোড়া

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 

প্রতীকী ছবি: ফ্রিপিক

শীতের সন্ধ্যায় চায়ের সঙ্গে মুচমুচে কোনো ভাজা খেতে কার না ইচ্ছা হয়? আলু তো সব সময় রান্নাঘরে থাকে। সঙ্গে সহজলভ্য আরও কিছু উপকরণ দিয়ে তৈরি করে ফেলুন আলুর ঝাল ঝাল মচমচে পাকোড়া। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা।

আলু ১ কেজি, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, কাঁচা মরিচের কুচি ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতাকুচি আধা কাপ, পুদিনাপাতার কুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, মরিচ, ধনে, জিরা ও গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, চিনি ১ চা-চামচ, সয়া ও টমেটো সস ২ টেবিল চামচ করে, ডিম ২টি, কর্নফ্লাওয়ার আধা কাপ, ময়দা ২ কাপ, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ।

প্রণালি

আলু খোসা ফেলে কুচি করে কেটে ধুয়ে নিন। এবার সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে ডুবো তেলে সোনালি করে ভেজে নিন। তৈরি হয়ে গেল আলুর ঝাল ঝাল মচমচে পাকোড়া।

