ঘরোয়া প্রযুক্তির আলোচিত ৮ গ্যাজেট

কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস শো ২০২৬
বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি প্রদর্শনী কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস শো বা সিইএস- ২০২৬ আবারও প্রমাণ করল, ভবিষ্যৎ শুধু কল্পনায় সীমাবদ্ধ নেই। তা আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ছে। এবারের প্রদর্শনীতে এমন কিছু ঘরোয়া প্রযুক্তিপণ্য প্রদর্শিত হয়েছে, যেগুলো প্রতিদিনের কাজ শুধু সহজ নয়, অনেক ক্ষেত্রে প্রায় স্বয়ংক্রিয় করে তুলতে পারে।
কফি বানানো থেকে শুরু করে কাপড় ধোয়া, ভাঁজ করা, দরজা লক করা কিংবা সুইমিংপুল পরিষ্কার করা; সবকিছুতে যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিক সমাধান।
পাঁচ মিনিটে কোল্ড ব্রু কফি
কফিপ্রেমীদের জন্য বড় চমক ইকোল্ড ব্রু। এই উদ্ভাবনী গ্যাজেট এনেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কফি প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রো ব্রু ইনক। কোল্ড ব্রু কফি বানাতে আগে ১২ ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় লাগত। কিন্তু এই ডিভাইস মাত্র পাঁচ মিনিটে কাজ শেষ করে। কফি বিন সংরক্ষণ, গ্রাইন্ড করা এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ পানির মাধ্যমে কফি তৈরি; সবই করতে পারে এই গ্যাজেট। সম্ভাব্য মূল্য ৯৯ ডলার।
আলট্রাসনিক ছুরি
রান্নাঘরের কাজ আরও সহজ ও ঝামেলামুক্ত করতে বিশ্বের প্রথম আলট্রাসনিক শেফ নাইফ নিয়ে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সিয়াটল আলট্রাসনিক্স। এই ছুরি সাধারণ ছুরির মতো, শুধু হাতে চালাতে হয় না। এর ভেতরে থাকা বিশেষ প্রযুক্তির কারণে এটি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩০ হাজার বার খুব সূক্ষ্মভাবে কম্পন সৃষ্টি করে। এই উচ্চমাত্রার কম্পনের ফলে টমেটোর মতো নরম সবজি হোক কিংবা আলু বা গাজরের মতো শক্ত সবজি, সবই খুব অল্প চাপেই নিখুঁতভাবে কাটা যায়। কাটার সময় চেপে বসে যায় না বা পিছলে যাওয়ার ঝুঁকিও কম থাকে।
স্মার্ট ওভেন
কম জায়গার কথা বিবেচনায় রেখে তৈরি নতুন প্রজন্মের স্মার্ট ওভেন নিয়ে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান এপেকু। এর ভেতরে ক্যামেরা লাগানো এবং বিশেষ সেন্সর আছে, যা খাবারের ধরন ও পরিমাণ শনাক্ত করে নিজে থেকে রান্নার সময় নির্ধারণ করতে পারে। রান্নার সময় ও তাপমাত্রা ঠিক করার ঝামেলা কমিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকায় স্মার্ট রান্নাঘর প্রযুক্তিতে এই ওভেনকে একটি আশাব্যঞ্জক প্রযুক্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে।
সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে রোবট ভ্যাকুয়াম
রোবোরক নামের একটি চাইনিজ প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান রোবট ভ্যাকুয়ামের নতুন মডেল নিয়ে এসেছে। এর নাম সারোস রোভার। এই মডেলে রয়েছে বিশেষ পা, যা দিয়ে এটি নিজেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে ও নামতে পারে এবং প্রতিটি ধাপ পরিষ্কার করতে পারে। ফলে ডুপ্লেক্স বা বহুতল বাড়িগুলো পরিষ্কার করতে মানুষকে সিঁড়ি ধরে ভ্যাকুয়াম বয়ে নিয়ে যেতে হবে না।
চার্জ ছাড়াই চলবে স্মার্ট লক
ব্যাটারি বা চার্জের ঝামেলা ছাড়াই চলতে পারা স্মার্ট লক নিয়ে এসেছে লকইন। তাদের নতুন স্মার্ট ডোর লকগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে অপটিক্যাল ওয়্যারলেস চার্জিং প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে আলাদা করে ব্যাটারি পরিবর্তন বা চার্জ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।
কার্পেট পরিষ্কার করবে রোবট
বিশেষভাবে কার্পেট পরিষ্কারের জন্য তৈরি রোবটও প্রদর্শনীতে দর্শকদের নজর কেড়েছে। এই কার্পেট ক্লিনিং রোবট এনেছে প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান রোবোটিন। তাদের তৈরি এই রোবট সাধারণ ভ্যাকুয়ামের মতো শুধু উপরিভাগ পরিষ্কার করে না, কার্পেটের গভীরে জমে থাকা ধুলো, ময়লা ও চুল টেনে তুলতে সক্ষম।
খাবারে অ্যালার্জেন শনাক্তকারী ডিভাইস
গ্লুটেন বা ডেইরি অ্যালার্জিতে ভোগা মানুষের জন্য একটি সম্ভাব্য জীবন রক্ষাকারী প্রযুক্তি হিসেবে আলোচনায় এসেছে অ্যালার্জেন অ্যালার্ট। পকেট সাইজের এই ছোট ডিভাইস খাবারে গ্লুটেন বা দুগ্ধজাত উপাদান আছে কি না, তা খুব অল্প সময়ের মধ্যে শনাক্ত করতে সক্ষম।
কাপড় ভাঁজ করা রোবট
সিইএস-২০২৬-এ নতুন উদ্ভাবন তুলে ধরেছে এলজি। তাদের নতুন ওয়াশার-ড্রায়ার কম্বো মেশিন তুলনামূলকভাবে কম সময়ে কাপড় ধোয়া ও শুকানোর কাজ শেষ করতে সক্ষম বলে দাবি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এলজি প্রদর্শনীতে কাপড় ভাঁজ করতে পারে এমন একটি সহকারী রোবটও প্রদর্শন করেছে। এই রোবট কাপড় ভাঁজ করা, বাসন ধোয়ার যন্ত্র খালি করা কিংবা হালকা ঘরোয়া কাজে সহায়তা করতে পারে।
সূত্র: সি নেট