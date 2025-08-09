সহজে বাড়িতেই তৈরি করুন রসগোল্লা

উপকরণ
দুধ ১ লিটার, ভিনিগার ২ টেবিল চামচ, পানি ৬ কাপ, চিনি দেড় কাপ, কর্নফ্লাওয়ার আধা চা-চামচ, গুঁড়া চিনি আধা চা-চামচ।
প্রণালি
প্রথমে চুলায় দুধ ফুটিয়ে নিন। এরপর আঁচ বন্ধ করে ১ মিনিট পর এক কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ পানিতে ভিনিগার গুলে তা একটু একটু করে দিয়ে ছানা কেটে নিন। এবার একটি পরিষ্কার কাপড়ে ছানা তুলে পানি ছেঁকে নিন। ছানা ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে চিপে চিপে জল নিংড়ে নিতে হবে। ১ ঘণ্টা পর ছানা, গুঁড়া চিনি ও কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মিশিয়ে ১০ মিনিট মেখে ছোট ছোট বল বানিয়ে নিতে হবে।
আলাদা পাত্রে ৬ কাপ পানিতে দেড় কাপ কাপ চিনি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। চিনি গলে গেলে তাতে ছানার বল দিয়ে ২০ মিনিট ঢেকে ফুটিয়ে নিতে হবে।
খানিকটা রসসহ রসগোল্লা তুলে রেখে বাকি রস ৫ মিনিট ফুটিয়ে রসগোল্লায় ঢেলে দিতে হবে। ঘরের তাপমাত্রায় ঠান্ডা করে তারপর ফ্রিজে রাখুন। এভাবে ৫ ঘণ্টা রেখে তারপর পরিবেশন করতে হবে।
রেসিপি: প্রিয়তা সাহা