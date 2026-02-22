কফিপ্রেমীদের জন্য রমজানের বিশেষ ডেজার্ট

দুবাইয়ের বিখ্যাত 'রউ কফি কোং'-এর প্রতিষ্ঠাতা কিম থম্পসন। কফিপ্রেমীদের জন্য তিনি শেয়ার করেছেন রমজানের বিশেষ এক মিষ্টান্ন। কফি এবং তিনটি দুধের সংমিশ্রণে তৈরি এই কফি ডেজার্টটি আপনার ইফতারের টেবিলে যোগ করবে ভিন্নমাত্রা। ইফতার আয়োজনে ভিন্ন স্বাদ যোগ করতে ডেজার্টটি তৈরি করে ফেলতে পারেন।
কফি থ্রি-মিল্ক কেক
কেক স্পঞ্জের জন্য
টপিংয়ের জন্য
প্রণালি
তিন দুধের মিশ্রণ তৈরির জন্য প্রথমে হুইপিং ক্রিম হালকা গরম করে নিন। এতে কোল্ড ব্রু কফি দিয়ে ভালো করে হুইস্ক করুন। যতক্ষণ না কফি পুরোপুরি মিশে যাচ্ছে। এবার এতে কনডেন্সড মিল্ক এবং এভাপোরেটেড মিল্ক যোগ করে ভালো করে মিশিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখুন।
কেক স্পঞ্জ তৈরি করতে
চকলেট হুইপড ক্রিম টপিং তৈরির জন্য হুইপিং ক্রিম, আইসিং সুগার এবং কোকো পাউডার একসঙ্গে বিট করে শক্ত ফেনা তৈরি করুন। এই চকলেট ক্রিম ঠান্ডা কেকের ওপর ছড়িয়ে দিন। কেকটি কেটে পরিবেশনের সময় আগে থেকে তুলে রাখা দুধের মিশ্রণটি ওপরে দিয়ে দিন।
সূত্র: আরব নিউজ