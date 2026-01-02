হোম > জীবনধারা > খাবারদাবার

শীতের রাতে হাঁসের ঝাল ভুনা

ফিচার ডেস্ক

ছবি :আফরোজা খানম মুক্তা

শীতে একবার হলেও হাঁসের মাংস খাওয়া হবে না, তা কি হয়? এত দিনেও যাঁরা হাঁসের মাংস রান্না করি করি করে রাঁধতে পারেননি, তাঁরা নতুন বছরের শুরুতে না হয় রেঁধে ফেলুন। শীতের রাতে পোলাও বা খিচুড়ির সঙ্গে অথবা রুমালি রুটি বা চালের আটার রুটি দিয়ে হাঁসের ঝাল ভুনা খেতে নিশ্চয়ই মন্দ লাগবে না! আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

হাঁস ১টি, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, আদা ও রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, জিরা ও গরম মসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, এলাচি ও দারুচিনি ২টি, সয়াবিন তেল আধা কাপ।

প্রণালি

হাঁস ভালোভাবে পরিষ্কারের পর ১২ টুকরো করে কেটে নিয়ে ধুয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি সোনালি করে ভেজে অল্প পানি দিন। পরে আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়া, কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। কষানো মসলায় হাঁসের মাংস দিন। এরপর ঢাকনা দিয়ে কম তাপে রান্না করুন। সেদ্ধ হলে আবারও সামান্য পানি দিন। ফুটে উঠলে এলাচি, দারুচিনি, জিরার গুঁড়া, গরম মসলার গুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করুন। লালচে রং হলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। গরম-গরম পরিবেশন করুন।

সম্পর্কিত

রাজদরবার থেকে যেভাবে সাধারণের পাতে এল নান

বর্ষবরণের পানীয় হোক স্ট্রবেরি লেমোনেড

সন্ধ্যায় চায়ের সঙ্গে টা চাই? ঝটপট তৈরি করে নিন মুচমুচে পেঁয়াজু

সকালের নাশতা কখন খাবেন

বড়দিনে কেন টার্কি খাওয়া হয়, প্রচলন হয়েছিল কীভাবে

পোল্যান্ডে বড়দিনে কেন ১২টি খাবার খাওয়া হয়

নোচে বুয়েনা: মেক্সিকোর এই বিশেষ বিয়ার শুধু বড়দিনেই মেলে

রেস্তোরাঁ নয়, বাড়িতেই তৈরি করুন ক্রিস্পি চিকেন ফ্রাই

অতিরিক্ত মিষ্টি বা খাবার খাওয়ার পর সামলে নেবেন যেভাবে

বিশ্ব স্বাদের মঞ্চে সেরা ১০০ রন্ধনশৈলী, বাংলাদেশের স্থান কততম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা