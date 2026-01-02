শীতের রাতে হাঁসের ঝাল ভুনা

শীতে একবার হলেও হাঁসের মাংস খাওয়া হবে না, তা কি হয়? এত দিনেও যাঁরা হাঁসের মাংস রান্না করি করি করে রাঁধতে পারেননি, তাঁরা নতুন বছরের শুরুতে না হয় রেঁধে ফেলুন। শীতের রাতে পোলাও বা খিচুড়ির সঙ্গে অথবা রুমালি রুটি বা চালের আটার রুটি দিয়ে হাঁসের ঝাল ভুনা খেতে নিশ্চয়ই মন্দ লাগবে না! আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
হাঁস ১টি, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, আদা ও রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, জিরা ও গরম মসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, এলাচি ও দারুচিনি ২টি, সয়াবিন তেল আধা কাপ।
প্রণালি
হাঁস ভালোভাবে পরিষ্কারের পর ১২ টুকরো করে কেটে নিয়ে ধুয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি সোনালি করে ভেজে অল্প পানি দিন। পরে আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়া, কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। কষানো মসলায় হাঁসের মাংস দিন। এরপর ঢাকনা দিয়ে কম তাপে রান্না করুন। সেদ্ধ হলে আবারও সামান্য পানি দিন। ফুটে উঠলে এলাচি, দারুচিনি, জিরার গুঁড়া, গরম মসলার গুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করুন। লালচে রং হলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। গরম-গরম পরিবেশন করুন।