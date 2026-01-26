রান্নাঘরেই ফলবে মাইক্রোগ্রিন

মাইক্রোগ্রিন এখন সোশ্যাল মিডিয়ার হট টপিক। একজনের দেখাদেখি আরেকজন রান্নাঘরেই ফলাচ্ছেন মাইক্রোগ্রিন। পরে সেটি যোগ হচ্ছে খাবারের পাতে। মুগডাল, সরিষা, চিয়া সিড, মেথি ইত্যাদির বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর ছোট্ট যে চারাগাছ বের হয়, সেটিই এখন ডায়েটে যোগ করে নিচ্ছেন তরুণেরা। তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় মাটি এবং টবের কোনো ঝামেলা ছাড়াই।
যেভাবে ফলাবেন
- প্রথমে মুগ ডাল, সরিষা, চিয়া সিড কিংবা মেথি পানিতে ৫ থেকে ৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। এতে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হবে।
- একটি ছিদ্রযুক্ত ঝুড়ি বা ছাঁকনিতে ভেজানো বীজগুলো সমানভাবে ছড়িয়ে দিন। খেয়াল রাখবেন, যেন একটির ওপর আরেকটি বীজ উঠে না যায়। এবার এই ঝুড়ির নিচে একটি পানিপূর্ণ পাত্র রাখুন। ঝুড়ির তলায় সামান্য পানি থাকবে, কিন্তু বীজ ডুবে যাবে না, এমনভাবে পানি মেপে দিতে হবে ওই পাত্রে।
- সরাসরি রোদ পড়ে না এমন জায়গায় দু-তিন তিন দিন ঝুড়িটি রাখুন। দিনে দুবার স্প্রে বোতল দিয়ে ওপর থেকে সামান্য পানি ছিটান। চারা গজিয়ে ১ থেকে ২ ইঞ্চি লম্বা হয়ে পাতা গজালে ঝুড়িসহ পানির পাত্রটি আলোতে রাখুন।
- নিচের পাত্রের পানি প্রতিদিন কিংবা এক দিন পরপর পরিবর্তন করতে হবে।
- এক সপ্তাহের মধ্যে মাইক্রোগ্রিন খাওয়ার উপযুক্ত হলে কাঁচি দিয়ে শিকড়ের ঠিক ওপর থেকে কেটে নিতে হবে। পরে এগুলো সালাদে ব্যবহার করতে পারবেন।
সূত্র: ফুড গার্ডেন লাইফ ও গার্ডেনারি