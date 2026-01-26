আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের ছবিতে লাইক দেবেন না, গিন্নির হাতে আজ খুন্তি

হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

মেষ

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। এতটাই যে, হয়তো ভুলে যাবেন পকেটে শেষ ১০০ টাকা আছে। রাস্তায় সাবধানে হাঁটবেন, কারণ গ্রহ বলছে আজ হোঁচট খেয়ে রাস্তায় পড়ার বদলে কারোর প্রেমে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে সাবধান, প্রেমিকার বাবার লাঠি আপনার রাশির নক্ষত্রমণ্ডলে আজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তাই বিপদে পড়ার আগে পগার পার হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে! চিপসের প্যাকেট খোলার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন, অর্ধেক হাওয়াই বের হবে।

বৃষ

বৃষ রাশির জাতকদের জন্য আজ ভোজনবিলাসের দিন। কিন্তু সমস্যা হলো, খাওয়ার পর বিল দেওয়ার সময় আপনার ফোনে ‘নো ইন্টারনেট’ বা ‘সার্ভার ডাউন’ হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। অফিসের বসের সামনে বেশি মাথা চুলকাবেন না, বস ভাবতে পারেন আপনার মাথায় খুশকি বা বুদ্ধি—যেকোনো একটা বেশি, ফলে কাজের লোড ডাবল হতে পারে। রাস্তার মোড়ের বিরিয়ানির দোকানে আজ না যাওয়াই ভালো, হজমের গোলযোগ দেখা যাচ্ছে।

মিথুন

আপনার দ্বৈত সত্তা আজ লঙ্কাকাণ্ড বাঁধাতে পারে। এক মন বলবে জিম করতে গিয়ে সিক্স-প্যাক বানাই, অন্য মন বলবে ‘আরে ভাই জীবন একটাই, আরেকটা বিরিয়ানি খাই’। দিন শেষে বিরিয়ানিই জিতবে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় আজ আপনিই হবেন গসিপ কিং/কুইন, কারণ বাকিদের চেয়ে আপনার কাছে মসলাদার খবর বেশি আছে। মোবাইল ফোনে অপরিচিত নম্বর থেকে আসা লিংকে ক্লিক করবেন না, ব্যাংক ব্যালেন্স শূন্য হওয়ার যোগ আছে।

কর্কট

আজ আপনি ভীষণ আবেগপ্রবণ। ইউটিউবে স্যাড মিউজিক ভিডিও দেখে কাঁদবেন। ইমোশনাল হয়ে কাউকে টাকা ধার দেবেন না, কারণ সেই টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা ঠিক ততটুকুই যতটুকু ঢাকার রাস্তায় জ্যাম ছাড়া গাড়ি চালানোর সম্ভাবনা। বাড়িতে রান্নায় লবণ কম হলে হাউমাউ করে কেঁদে নাকের পানি চোখের পানি এক করবেন না, নিজেই একটু মিশিয়ে নিন। ফেসবুকের পুরোনো চ্যাট লিস্ট ঘাঁটতে যাবেন না, মন খারাপ হতে পারে।

সিংহ

আজ আপনি বনের রাজা না হলেও বাড়ির রাজা হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। তবে মনে রাখবেন, রানির (গিন্নি) হাতে কিন্তু আজ খুন্তি আছে! কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার প্রতিভা বিকশিত হবে, তবে সেটা কেবল দুপুরের লাঞ্চ ব্রেকে আড্ডা দেওয়ার সময়। বস ডাকার আগে নিজের কাজ শেষ করে রাখা মঙ্গলজনক। সেলফি তোলার সময় পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করুন, কোনো অদ্ভুত কিছু ধরা পড়তে পারে।

কন্যা

আজ আপনার খুঁতখুঁতে স্বভাব চরম পর্যায়ে পৌঁছাবে। অফিসের ফাইলের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে দিন পার করবেন। নক্ষত্র বলছে, আজ আপনি কাঁচি ছাড়াই মানুষের কথা কাটতে দারুণ দক্ষ হবেন। একটু রয়েসয়ে কথা বলুন, না হলে কপালে ঘর ঝাড়ু দেওয়ার বিশেষ দায়িত্ব আসার প্রবল সম্ভাবনা আছে। কাউকে ফ্রিতে উপদেশ দিতে যাবেন না, ঝগড়া লাগার চান্স ১০০ পারসেন্ট।

তুলা

ভারসাম্য রক্ষা করা আপনার কাজ, কিন্তু আজ ব্যাংক ব্যালেন্স আর বিলাসিতার মধ্যে কোনো ভারসাম্য থাকবে না। অনলাইনে কেনাকাটা করার আগে তিনবার নয়, দশবার ভাবুন। গ্রহরাজ শনি আপনার ‘অ্যাড টু কার্ট’ অপশনের দিকে কুনজর দিয়ে বসে আছেন। অযথা শপিং করার পর মাস শেষে আলু সেদ্ধ খাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। পুরোনো প্রেমিকের/প্রেমিকার ছবিতে ভুল করেও লাইক দেবেন না।

বৃশ্চিক

আজ আপনার তেজ দেখে এলাকার বিড়ালগুলোও ভয় পেতে পারে। কারো ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবছেন? বাদ দিন, তার চেয়ে বরং শান্তিতে একটা নাক ডেকে ঘুম দিন। নক্ষত্র বলছে, আজ শত্রুরা আপনার সাফল্যে নয়, বরং ফেসবুকের ডিপি দেখে বেশি জ্বলবে। আপনার রহস্যময় হাসি আজ অনেকের হার্টবিট বাড়িয়ে দেবে। অপরিচিত মানুষকে লিফট দেবেন না, সময় খারাপ।

ধনু

অজানাকে জানার নেশা আজ আপনাকে বড় কোনো বিপদে ফেলতে পারে। পাশের বাড়ির ঝগড়া শুনতে গিয়ে জানলার রেলিং দিয়ে নিচে পড়ে যাওয়ার যোগ আছে। ভ্রমণে আনন্দ আছে, তবে সেটা ড্রয়িং রুম থেকে কিচেন পর্যন্ত হওয়াই আজকের জন্য নিরাপদ। পকেটে খুচরো পয়সা রাখুন, বাসে ভাড়ার জন্য কন্ডাক্টরের সঙ্গে তর্কা-তর্কি হতে পারে। রাস্তা পার হওয়ার সময় ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন না।

মকর

আজ আপনার কাজের চাপ থাকবে মাউন্ট এভারেস্টের মতো উঁচু। কিন্তু মন পড়ে থাকবে হিমালয়ের কোনো গহিন গুহায়। বাস্তবে অবশ্য আপনাকে অফিসের কিউবিকলেই কাঠবিড়ালির মতো কাজ করতে হবে। সহকর্মীদের সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না, কারণ আপনি হারলেও তারা পেছনে কথা বলতে ছাড়বে না। চা বা কফি খাওয়ার সময় টাই বা জামায় পড়ার সম্ভাবনা আছে।

কুম্ভ

আজ আপনি এলিয়েন বা মহাকাশ নিয়ে গভীর চিন্তা করবেন, কিন্তু নিজের ঘরের ময়লা ফেলা বা ঘর গোছানোর কথা একদম ভুলে যাবেন। অদ্ভুত কোনো আইডিয়া মাথায় আসতে পারে, যেমন—কীভাবে কাজ না করে মাসের শুরুতে স্যালারি মেসেজ পাওয়া যায়। আপনার এই আইডিয়াটা আপাতত নিজের মাথাতেই ‘লক’ করে রাখুন, বসের কানে গেলে সোজা ইস্তফা দিতে হতে পারে। ইলেকট্রিক জিনিসের প্লাগ খোলার সময় সাবধানে থাকুন।

মীন

আজ আপনি আস্ত এক দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকবেন। স্বপ্নে দেখবেন লটারি জিতে কোটিপতি হয়েছেন, কিন্তু বাস্তবে দেখবেন ফোনের অ্যালার্ম বেজেছে আর আপনার অফিসে যাওয়ার সময় পার হয়ে গেছে। জলজ প্রাণীর মতো আজ আপনার জীবনটা কাটবে বাথরুমে শাওয়ারের নিচে দুই ঘণ্টা ধরে করুণ সুরের গান গেয়ে। বাথরুমে গান গাওয়ার সময় খেয়াল রাখবেন বাইরে কেউ অপেক্ষা করছে কি না।

