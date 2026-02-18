হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

আজকের রাশিফল: কর্মক্ষেত্রে বলির পাঁঠা হতে পারেন, প্রেমের সাগরে জোয়ার আসবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মেষ

আজ আপনার শরীরের এনার্জি লেভেল একদম এনার্জি ড্রিংকের মতো টগবগ করবে। টাকা আসবে ঝড়ের গতিতে, কিন্তু সাবধান! শপিং অ্যাপের নোটিফিকেশনগুলো আজ আপনার প্রধান শত্রু; সেগুলো চেক করতে গেলেই পকেট থেকে টাকা বিদ্যুতের গতিতে অদৃশ্য হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ একটু শীতল থাকা জরুরি। কারণ, আপনার অতিরিক্ত উত্তেজনা পার্টনারের সঙ্গে অহেতুক ঝগড়া বাধিয়ে দিতে পারে। চলাফেরায় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করুন। কারণ, ভুল করে কোনো আসবাবের কোনায় ধাক্কা লেগে পায়ের কড়ে আঙুলে চোট পাওয়ার প্রবল যোগ আছে।

বৃষ

কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার অবস্থা অনেকটা বলির পাঁঠার মতো হতে পারে, সব দোষ যেন আপনার ওপরই এসে পড়বে। বসের মেজাজ আজ তপ্ত থাকবে, তাই ভুল করেও কোনো তর্কে যাবেন না, নইলে এই বছরের ইনক্রিমেন্টটা বিশ বাঁও জলে চলে যাবে। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। কারণ, আপনার পেটের ভেতর আজ ছোটখাটো বিশ্বযুদ্ধ বা গ্যাস-অম্বলের গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল; তাই বাইরের তেল-মসলাযুক্ত খাবার পুরোপুরি বর্জন করুন। তবে দিন শেষে বাড়িতে শান্তি বজায় রাখার মন্ত্র একটাই—হাতে করে গরম মিষ্টি বা প্রিয় খাবার নিয়ে বাড়ি ফিরুন।

মিথুন

আজ আপনার পাড়ার ‘সবজান্তা জ্যাঠামশাই’ ভাবটা তুঙ্গে থাকবে এবং মানুষকে জ্ঞান দিয়ে আজ বেশ তৃপ্তি পাবেন। বিনিয়োগের জন্য দিনটি ভালো হলেও ‘রাতারাতি বড়লোক’ হওয়ার কোনো স্কিম বা লটারি থেকে নিজেকে শতহস্ত দূরে রাখুন। যারা এখনো সিঙ্গেল, তাদের জন্য আজকের দিনটি রোমাঞ্চকর হতে পারে—বাসে বা মেট্রোতে কারও সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ চোখাচোখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে শরীরের ব্যাপারে একটু সচেতন হোন, বিশেষ করে পাড়ার কারও দেওয়া ঘরোয়া টোটকা বা বিদঘুটে ওষুধ না খেয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

কর্কট

আজকের দিনটি আপনার জন্য বেশ আবেগপ্রবণ এবং অনেকটা দেবদাস মার্কা রোমান্টিকতায় কাটবে। হঠাৎ পুরোনো কোনো প্রেমের কথা মনে পড়ে যেতে পারে বা প্রাক্তনের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল চেক করার ইচ্ছা জাগতে পারে, কিন্তু সাবধান! পুরোনো কাসুন্দি সব সময় সুস্বাদু হয় না। আর্থিক দিক থেকে আজ দিনটি খুব একটা সুবিধাজনক নয়, তাই দামি রেস্তোরাঁয় ডেটে যাওয়ার বদলে পার্কে বসে বাদাম খাওয়াই আজ আপনার পকেটের জন্য মঙ্গলজনক। সারা দিন একটু মনমরা থাকলেও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিলে মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে।

সিংহ

আজ সোশ্যাল মিডিয়ার রাজা বা রানি হয়ে থাকবেন, আপনার ছবিতে লাইক-কমেন্টের বন্যা বয়ে যাবে। তবে এই জনপ্রিয়তার মোহে পড়ে বন্ধুদের অহেতুক দামি ট্রিট দিতে যাবেন না। কারণ, এতে মাসকাবারি বাজেটে বড়সড় টান পড়তে পারে। নিজের ব্যক্তিত্বে আজ সবাইকে মুগ্ধ করবেন ঠিকই, কিন্তু পার্টনারের সামনে অতিরিক্ত স্মার্টনেস দেখাতে গিয়ে কোনো পুরোনো মিথ্যে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। ঘাড়ের ব্যথায় আজ ভুগতে পারেন, তাই ফোন হাতে নিয়ে বেশিক্ষণ ঝুঁকে না থাকাই ভালো।

কন্যা

আজ আপনার ভেতরকার গোয়েন্দা সত্তাটি জেগে উঠবে, তবে সেই সত্তাকে বাড়ির বা প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যবহার না করাই ভালো। পার্টনারের ফোন চেক করা বা সন্দেহ করা আজ আপনার জন্য বুমেরাং হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মন্দ নয়, পুরোনো কোনো পাওনা টাকা হঠাৎ হাতে আসতে পারে, যা আপনাকে বেশ স্বস্তি দেবে। তবে রাস্তার ধারের ফুচকা বা মসলাদার চাট দেখে জিবে জল এলেও আজ সামলে রাখুন। কারণ, আপনার লিভার আজ বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

তুলা

আপনার আলসেমির জাহাজটি আজ যেন মাঝদরিয়ায় এসে আটকে পড়েছে। সব কাজ ‘কাল করব’ বলে ফেলে রাখলে টাকাও আপনার কাছে আসতে আজ অনীহা দেখাবে, তাই একটু গা ঝাড়া দিয়ে ওঠা দরকার। প্রেমের ক্ষেত্রে পার্টনারের দীর্ঘদিনের অভিযোগ—আপনি নাকি তাঁকে একদম সময় দেন না, সেটি আজ আরও প্রবল হতে পারে। দিন শেষে অন্তত একটা সুন্দর ফোনকল বা ছোট মেসেজ করে তাঁর মান ভাঙান। অলসতা কাটাতে আজ একটু ব্যায়াম বা হাঁটাহাঁটি করা শরীরের জন্য খুবই জরুরি।

বৃশ্চিক

আজ আড্ডার মধ্যমণি হয়ে থাকবেন এবং আপনার হাস্যকৌতুক সবাই বেশ উপভোগ করবে। হঠাৎ করে কোনো সূত্র থেকে কিছু উপরি আয় হতে পারে, যা মনকে চনমনে করে দেবে। কিন্তু পকেটে টাকা এলেই আবার নতুন করে লোন নেওয়ার বা কিস্তিতে দামি জিনিস কেনার কথা ভাববেন না। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে নজর দিন, বিশেষ করে অতিরিক্ত চা বা কফি খাওয়ার ফলে রাতে ঘুম উড়ে যেতে পারে এবং আপনাকে ভেড়া গোনার বদলে সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে রাত কাটাতে হতে পারে।

ধনু

অফিসের রোমিওরা আজ বেশ অ্যাকটিভ থাকবেন, কাজের ফাঁকে ডেস্ক থেকে কারোর সঙ্গে ইশারায় কথা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। তবে খেয়াল রাখবেন, বস যেন সিসিটিভিতে আপনার এই রোমান্স দেখে না ফেলে! কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হলেও তা ক্যাশে বা বোনাসে পরিণত হতে সময় লাগবে। সারা দিন কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করার ফলে পিঠের ব্যথায় আজ কাহিল হতে পারেন, তাই কাজের মাঝে একটু আড়মোড়া ভেঙে নিন এবং পর্যাপ্ত পানি পান করুন।

মকর

আজ আপনার ওপর টাকা জমানোর ভূত সওয়ার হতে পারে, একদম পাই পাই হিসাব নিয়ে বসবেন। তবে এই হিসাব মেলাতে গিয়ে যদি পার্টনারের সঙ্গে আগে থেকে ঠিক করা ভ্রমণের প্ল্যান বাতিল করেন, তবে আপনার মান-সম্মান এবং সম্পর্ক নিয়ে টানাটানি হতে পারে। ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য দিনটি ভালো হলেও পরিবারের মানুষদের সময় দিন। চোখের ওপর আজ চাপ বেশি পড়তে পারে, তাই সারা দিন ফোনের বা ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে না থেকে মাঝেমধ্যে দূরে সবুজ গাছের দিকে তাকান।

কুম্ভ

আজ বেশ শান্তিপ্রিয় সন্ন্যাসীর মতো মেজাজে থাকবেন, কোনো ঝগড়াঝাঁটি বা অশান্তি আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। ভাগ্য আজ অনেকটা স্থির হয়ে আছে, বড় কোনো পরিবর্তন বা ফাটকা কারবার থেকে নিজেকে দূরে রাখাই ভালো। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ সাগরে জোয়ার আসতে পারে, অবিবাহিতদের বিয়ের কথাবার্তা অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে কাজের চাপের টেনশন কমাতে এক কাপ গরম আদা-চা আর পছন্দের গানই আজ আপনার সেরা সঙ্গী হবে।

মীন

আজ আপনার ভুলোমনা স্বভাব চরমে উঠতে পারে। বাজারের ফর্দ না করে কেনাকাটা করতে গেলে আপনি এমন সব জিনিস কিনে আনবেন, যার কোনো দরকার নেই, আর আসল জিনিসটিই ভুলে যাবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ বেশ রোমান্টিক মুডে থাকবেন এবং পার্টনারকে ছোটখাটো কবিতা শুনিয়ে খুশি করার চেষ্টা করবেন। তবে শারীরিক দিক থেকে আজ একটু সতর্ক থাকা জরুরি। কারণ, বাথরুমে বা ভেজা মেঝেতে পিছলে পড়ার একটি যোগ দেখা যাচ্ছে। গোসল করার সময় বেশি তাড়াহুড়ো করবেন না।

