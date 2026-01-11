হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মেষ

আজ আপনার শরীরের অবস্থা বেশ চনমনে। মনে হবে এভারেস্টে চড়ে একখানা সেলফি তুলে আসি! কিন্তু বাস্তবে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় চারবার জিরিয়ে নিতে হতে পারে। অফিসে আপনার এনার্জি দেখে কলিগরা ভাববে, আপনি হয়তো কোনো এনার্জি ড্রিংকের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। পাওনা টাকা আদায় হতে পারে, তবে সেটা হাতে পাওয়ামাত্রই বিরিয়ানির দোকানে দৌড় দেবেন না। বিরিয়ানি ক্ষণিকের, কিন্তু সেভিংস অ্যাকাউন্ট চিরদিনের (অন্তত তাত্ত্বিকভাবে)। রাস্তায় আজ আয়না দেখে হাসবেন না, লোকে ভাববে নির্ঘাত কোনো ফন্দি আঁটছেন অথবা মাথাটা গেছে!

বৃষ

আপনার জীবনযাত্রার মান আজ আইফোন থেকে সরাসরি নকিয়া ১১০০-তে নেমে আসতে পারে, যদি খরচে লাগাম না দেন। শপিং করতে গেলে মনে রাখবেন, যা দেখছেন, সব আপনার দরকার নেই। পরিবারে সবাই আজ আপনার ওপর একটু বেশি দাবিদার। মনে হতে পারে আপনি বাড়ির লোক নন, বরং কোনো মুশকিল আসান রোবট। পুরোনো বন্ধুর থেকে সাবধান! সে আজ আপনাকে লটারির টিকিট কাটার বুদ্ধি দিয়ে নিজের পকেট গরম করতে পারে অথবা আপনার কোনো গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখাতে পারে। আজ বেশি মাথা ঘামাবেন না, এতে কাজের কাজ কিছু না হলেও শ্যাম্পুর খরচ মারাত্মক বেড়ে যাবে।

মিথুন

আজ বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসতে পারে, হতে পারে সেটা আপনার কোনো আত্মীয়ের আইফোন পাঠানোর খবর কিংবা নিদেনপক্ষে কোনো স্প্যাম ই-মেইল! দিনের শেষে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে গত তিন দিনের ঝগড়া মিটে গিয়ে রোমান্সের জোয়ার আসতে পারে। তবে সেই জোয়ারে যেন মোবাইল ফোনটা ভেসে না যায়! অফিসে বসের সঙ্গে তর্কে যাবেন না। মনে রাখবেন, ‘বস ইজ অলওয়েজ রাইট’, বিশেষ করে যখন মাসের শেষ আর আপনার ইনক্রিমেন্ট বসের কলমের ডগায়। আজ নীল রঙের জামা পরুন, লোকে ভাববে আপনি আকাশ থেকে সরাসরি ধপাস করে পড়েছেন।

কর্কট

দিনটি আপনার জন্য বেশ রোমান্টিক। চারপাশের লোকজনকে আজ আপনার ‘লাইলি’ বা ‘মজনু’ মনে হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভজনক—হয়তো পাড়ার কোনো আন্টি আজ আপনার দোকান থেকে বেশি করে সওদা করবেন। খুচরা পয়সা গুনে নিতে ভুলবেন না। কারণ, গ্রহ বলছে আজ এক টাকা কম পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। কম্পিউটারের সামনে বা মোবাইলে রিলস দেখে বেশিক্ষণ সময় কাটাবেন না, চোখ দুটি ভাজা মাছের মতো লাল হতে পারে এবং ঘাড়ের ব্যথা উপহার হিসেবে পেতে পারেন। আজ কাউকে ফ্রিতে বুদ্ধি দিতে যাবেন না। কারণ, ফ্রি বুদ্ধির কদর আজ ডাস্টবিনের সমান।

সিংহ

আপনি আজ বনের রাজা সিংহের মতোই আত্মবিশ্বাসী। নিজের প্রাসাদোপম বাড়ি কেনার স্বপ্ন আজ সফল না হলেও অন্তত ইউটিউবে ‘হোম ট্যুর’ ভিডিও দেখে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারেন। অফিসে আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আজ তুঙ্গে থাকবে, যদিও সেটা শুধু চা কার আগে আসবে, তা ঠিক করতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। সরকারি কর্মীরা আজ একটু ফাইলপত্র সাবধানে রাখুন। চা খাওয়ার নাম করে অফিসের বাইরে এক ঘণ্টার বেশি কাটাবেন না, সিসিটিভিতে আপনার ‘সিংহভঙ্গি’ ধরা পড়ে যেতে পারে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অন্তত ৫টি প্রশংসা করুন। লোকে তো আপনার দোষ খুঁজতেই ব্যস্ত, আপনি কেন পিছিয়ে থাকবেন?

কন্যা

প্রতিবেশীর সঙ্গে আজ আপনার মাখামাখি বাড়বে। হয়তো তাদের রান্নাঘর থেকে কোনো ভালো খাবারের গন্ধ নাকে এসে আছড়ে পড়বে। প্রেমের ক্ষেত্রে আপনি আজ বড্ড আবেগপ্রবণ—ফেসবুকে ক্রাশের ছবিতে লাভ রিঅ্যাক্ট দিতে গিয়ে ভুল করে হা হা দিয়ে ফেলবেন না, তাতে প্রেমের সমাধি হতে পারে। আজ আপনার টাকা জমানোর ভাগ্য বেশ ভালো। রাস্তায় পড়ে থাকা ১০ টাকার নোট বা প্যান্টের পকেটে ভুলে রাখা খুচরা টাকা আজ আপনাকে কোটিপতির অনুভূতি দিতে পারে। আজ সব বিষয়ে বেশি লজিক খুঁজবেন না; মনে রাখবেন, প্রেম আর কাচ্চি বিরিয়ানি যুক্তিতে চলে না।

তুলা

সন্তানের রেজাল্ট বা ছোট কোনো সাফল্য দেখে আজ গর্বে বুক ফুলিয়ে পাড়ার মোড়ে হাঁটবেন। বন্ধুদের সঙ্গে সান্ধ্য আড্ডা জমজমাট হবে। আড্ডায় আপনিই প্রধান বক্তা থাকবেন, তবে বিল দেওয়ার সময় মোবাইল খোঁজা বা নেটওয়ার্ক নেই বলে নাটক করাটা আজ না করাই ভালো—বন্ধুরা সব ধরে ফেলেছে! অফিসে কাজের চাপে মেজাজ বিগড়ে যেতে পারে। মনে রাখবেন, রাগ করলে রক্তচাপ বাড়ে, আর ঠান্ডা মাথায় থাকলে অফিসের ক্যানটিনে ভালো করে শিঙাড়া খাওয়া যায়। আজ সাদা রঙের পোশাক পরুন। এতে আপনাকে যেমন শান্ত দেখাবে।

বৃশ্চিক

আজ ঘরে বসে এমন একখানা কাজ করবেন যে গিন্নি (বা স্বামী) আপনাকে বীরপদক দিতে চাইবে, হয়তো কোনো পুরোনো ট্যাপ সারিয়ে ফেলবেন বা জমানো ময়লা পরিষ্কার করবেন। তবে সেই খুশিতে যেন আবার আয়না ভেঙে না ফেলেন! জমি কেনাবেচার প্ল্যান থাকলে দালালের কথায় বিশ্বাস না করে নিজের চশমাটা ভালো করে মুছে কাগজ পড়ুন। লটারিতে কোটিপতি হওয়ার দিবাস্বপ্ন আজ না দেখাই ভালো। আগে দেখুন, আপনার মানিব্যাগের চেইনটা ঠিকমতো লাগানো আছে কি না। আজ ‘কম কথা, বেশি কাজ’—এই নীতিতে চলুন। তবে কাজের বদলে শুধু ঘুমালে কিন্তু টিপসটা খাটবে না।

ধনু

স্ত্রীর সঙ্গে অনেক দিনের ঝগড়া আজ মিটে যাবে। কারণটা সম্ভবত কোনো দামি উপহার হতে পারে! বাড়িতে আজ স্পেশাল কিছু রান্না হওয়ার তুমুল সম্ভাবনা আছে। কর্মচারীদের বা কাজের লোকদের সঙ্গে একটু মিষ্টি কথা বললে আপনার পাহাড় সমান কাজগুলো তুড়ি মেরে উদ্ধার হয়ে যাবে। শেয়ারবাজারে আজ হিরো হতে গিয়ে জিরো হওয়ার সম্ভাবনা আছে। খুব বুঝে পা ফেলুন। অন্যের টিপস শুনে নিজের পুঁজি ঢালবেন না। আজ নিজের ১০ বছর আগের কোনো ছবি বের করে দেখুন এবং নিজের হেয়ারস্টাইল দেখে নিজেই হাসুন; মনটা হালকা হবে।

মকর

অফিসে আজ আপনাকে কেউ একটু বেশিই খাটানোর ফন্দি আঁটবে। বস হয়তো অতিরিক্ত দায়িত্ব দেবেন যেটাকে আপনি মনে মনে ‘অত্যাচার’ বলবেন। তবে মুখে হাসি বজায় রাখুন। কারণ, রাগী মকরকে কেউ পছন্দ করে না। পারিবারিক কোনো ছোটখাটো গেট টুগেদার হতে পারে, যেখানে প্রধান আলোচনার বিষয় হতে পারে আপনার বিয়ে বা চাকরি। রাস্তার মোড়ে দুই অচেনা মানুষের ঝগড়া দেখতে দাঁড়িয়ে যাবেন না; পকেটমাররা কিন্তু এমন সুযোগেরই অপেক্ষায় থাকে। আজ এক কাপ কড়া কফি খান; এতে বুদ্ধি খুলবে এবং ঘুমটাও পালাবে।

কুম্ভ

ভাগ্যের চাকা আজ আপনার জন্য বনবন করে ঘুরছে! কাজের জায়গায় উন্নতির প্রবল যোগ। হয়তো বস আপনার পিঠ চাপড়ে বলবে—‘দারুণ করেছ!’ (যদিও ইনক্রিমেন্টের কথা বলবে না)। সাফল্যের চোটে বেশি লাফাতে গিয়ে গোড়ালি মচকে ফেলা বা অফিসের দামি ল্যাপটপটা ফেলে দেওয়ার ভয় আছে, সাবধানে! শরীরটা আজ একটু বিগড়াতে পারে। রাস্তার ধারের ধোঁয়া ওঠা ঘুগনি বা ফুচকা দেখে জিবে জল এলেও মনের জোর বাড়ান, না হলে কালকের দিনটা বাথরুমে কাটতে পারে। আজ বন্ধুদের সঙ্গে কম কথা বলুন; তাতে অন্তত কিছু পার্সোনাল সিক্রেট বেঁচে যাবে।

মীন

আজ বেশ ধার্মিক হয়ে উঠতে পারেন। হঠাৎ মনে হতে পারে সব ছেড়ে হিমালয়ে চলে যাই, কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়বে বাড়িতে আবার মাংস রান্না হচ্ছে! অমীমাংসিত অনেক কাজ আজ শেষ হয়ে যাবে। পকেটে টাকা আসার যোগ থাকলেও খরচের লিস্টটা তার চেয়ে বড় হয়ে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে। অন্যের পারিবারিক ঝামেলায় বা স্বামী-স্ত্রীর বিবাদে মধ্যস্থতা করতে যাবেন না। শেষে দেখবেন, তারা এক হয়ে গেছে আর আপনি ভিলেন হয়ে গেছেন। আজ দুপুরের মেনুতে মাছের ঝোল আর ভাত রাখুন। বাঙালি মীনের জন্য এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর কী হতে পারে!

