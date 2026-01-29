আজকের রাশিফল: যা ছোঁবেন সেটাই সোনা হবে, তবে অন্যের জিনিসে হাত দেবেন না

মেষ
স্ত্রী বা গার্লফ্রেন্ডের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে যাবেন না। ব্যবসায় উন্নতির যোগ প্রবল। তবে পকেট ভারী হওয়ার খুশিতে সবাইকে ট্রিট দিতে যাবেন না, কাল আবার ধার করতে হতে পারে। আজ ঘরে শান্তিতে থাকতে চাইলে মুখ বন্ধ রাখুন। আপনার যুক্তি আজ আপনারই বিপদ ডেকে আনতে পারে। সঙ্গীর কথা ’হ্যাঁ’ বলে মেনে নেওয়াই হবে আজকের সবচেয়ে বড় ডিপ্লোম্যাসি। ওষুধের বদলে ভুল করে তিতা কিছু বা বাচ্চার খেলনা খেয়ে ফেলতে পারেন (ধরুন স্লাইম)!
বৃষ
আলসেমি ত্যাগ করুন, লটারি জেতার চেয়ে বড় সুযোগ দরজায় কড়া নাড়ছে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি দুর্দান্ত। তবে অলসতা আপনার প্রধান শত্রু। বন্ধুদের সাহায্যে আজ কোনো বড় বিপত্তি থেকে বাঁচতে পারেন। পকেটে টাকা কম থাকলেও মনে আজ ফুরফুরে আনন্দ থাকবে। নতুন কিছু করার চেষ্টা করতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে হড়কে যাওয়ার ভয় আছে। রাস্তায় চলার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে ’জীবন দর্শন’ করবেন না, ম্যানহোলে পড়ার আশঙ্কা।
মিথুন
অনলাইন কেনাকাটা থেকে দূরে থাকুন, না হলে পার্সেল আসবে, কিন্তু ভেতরে থাকবে হাওয়া! আজ আপনি একটু বেশিই বকবক করবেন। অফিসের কলিগরা আপনার কথায় বিরক্ত হয়ে নিজেকে মিউট করার উপায় খুঁজতে পারে। পরিবারের মানুষের সঙ্গে অকারণে ঝগড়া বাধার সম্ভাবনা। নিজের মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে থাকা শত্রু খুঁজে পেতে পারেন, যে হয়তো আপনার শেষ বিস্কুটটি খেয়ে ফেলেছে। গোপন কথা কাকপক্ষীকেও বলবেন না, আজকাল পাখিরাও স্ক্রিনশট নিয়ে ভাইরাল করতে ওস্তাদ!
কর্কট
পুরোনো পাওনাদারের ফোন আজ না তোলাই ভালো। ব্যবসায় ভালো খবর আসতে পারে। তবে আজ বাড়ির বড়দের কথা একটু কান দিয়ে শুনুন, তাতে কোনো লুকানো খাম বা হারানো সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার চান্স আছে। প্রেমের জীবনে আজ একটু বেশি লবণ-মরিচ পড়তে পারে। সম্পর্কটা আজ ঝাল-টক-মিষ্টির মতো লাগবে। আগুনের থেকে সাবধান, বিশেষ করে রান্নায় বা মনে কারও প্রতি জমে থাকা ক্ষোভের আগুন!
সিংহ
প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য সেরা দিন, রিজেকশন পেলেও অন্তত শান্তি পাবেন যে চেষ্টা করেছেন! আজ আপনার জন্য খুশির দিন। মামার বাড়ির কোনো সম্পদ আপনার কপালে জুটতে পারে। বাবার উপদেশে আজ আপনার জীবনের বড় কোনো মোড় ফিরতে পারে। নিজেকে আজ বনের রাজা মনে হতে পারে। তবে মনে রাখবেন, বনে কিন্তু অনেক সময় শিকারিও থাকে। লটারি বা জুয়া থেকে দূরে থাকুন, ভাগ্য আজ ওদিকে ছুটি নিয়ে পাহাড়ে গেছে।
কন্যা
কুকুর থেকে সাবধান, তবে কেউ কেউ বলছেন একটা কুকুর আপনাকে মালদারও বানিয়ে দিতে পারে (সেটা কী করে হবে, জ্যোতিষীরাই জানে!)। আজ অফিসে বেতন বৃদ্ধি নিয়ে কথা হতে পারে। বসের মুড ভালো থাকলে আজই সুযোগ নিন। বাড়ির লোক আজ আপনার ওপর খুব খুশি। নিজের জেদ আজ বিসর্জন দিন। জেদ ধরে বসে থাকলে নিজের ভুলেই কোনো বড় সুযোগ হাতছাড়া করতে পারেন। তাড়াহুড়ো করে কোনো ফাইলে সই করবেন না; ভুল করে বিয়ের কাবিননামাতেও সই হয়ে যেতে পারে!
তুলা
বাড়ির ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে আগেভাগেই ডেকে রাখুন। আজ বাড়িতে পানির কল বা ইলেকট্রনিকস কিছু খারাপ হয়ে আপনাকে নাজেহাল করবে। হাতুড়ে মিস্ত্রি সাজতে যাবেন না, হিতে বিপরীত হবে। পড়াশোনার চাপে মাথা গরম হতে পারে। তবে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্যে আটকে থাকা কাজ উদ্ধার হবে। আশ্রিত বা পরিচিত মানুষের ওপর অন্ধ বিশ্বাস করবেন না, আপনার পাসওয়ার্ড কেউ জেনে নিতে পারে।
বৃশ্চিক
শ্বশুরবাড়ির লোক আজ দেবদূতের মতো সাহায্য করবে। দাম্পত্য কলহ আজ মিটে যাবে। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকবে। ব্যবসায়িক সফরের প্ল্যান করলে আজই ব্যাগ গুছিয়ে ফেলুন। সন্তানদের কাণ্ডকারখানায় একটু নজর রাখুন। তারা হয়তো আপনার সাধের স্মার্টফোন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছে। রাস্তায় চলার সময় ফোনের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসবেন না, লোকে পাগল ভাবতে পারে।
ধনু
অফিসে বসের প্রশংসা শুনে আজ আবার খুশিতে নাচের ক্লাসে ভর্তি হবেন না। আজ আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা হবে। অফিসের কাজে প্রশংসিত হলেও বাড়ির শান্তি কিছুটা বিঘ্নিত হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে সময় কাটালে বা তাকে নিয়ে একটু বাইরে খেতে গেলে দিনটি রোমান্টিক কাটবে। নয়তো কপালে ঝাঁটা জুটতে পারে। পুরোনো ঝগড়া আজ আবার মাথাচাড়া দিতে পারে, বিশেষ করে সেই ’কেন তুমি তখন ওটা বললে না’ টাইপ কথাগুলো।
মকর
এমন একজনের সঙ্গে দেখা হবে, যাকে আপনি কোনো দিন স্বপ্নেও দেখেননি। আজ আপনার জ্ঞানের পরিধি বাড়বে। অভাবনীয় কোনো পরিবর্তন আপনার জীবনে আসতে চলেছে। আপনি আজ যা ছোঁবেন তা-ই সোনা হবে—এমনটি নক্ষত্ররা বলছে। (কিন্তু দয়া করে অন্যের ফোন বা মানিব্যাগ ধরবেন না!)। অত্যধিক আত্মবিশ্বাস আজ বিপদে ফেলতে পারে, বিশেষ করে রান্নার লবণ চেক করার সময়।
কুম্ভ
সৌভাগ্য আপনার দরজায় কড়া নাড়ছে, কিন্তু কানে হেডফোন দিয়ে থাকলে সেটা আপনার লস। আজকের দিনটি আপনার জন্য দারুণ অর্থনৈতিক সুযোগ নিয়ে আসবে। পাওনা টাকা হঠাৎ ফেরত পেতে পারেন। শিল্পকলায় আপনার পারফরম্যান্স আজ চারদিকে নাম কুড়াবে। তবে সহকর্মীদের থেকে একটু সাবধানে থাকুন, তারা হয়তো ক্রেডিট নেওয়ার চেষ্টায় আছে। বিদ্যুৎ থেকে সাবধান! শক খেলে কিন্তু ’সৌভাগ্য’ ফিরে আসবে না, শুধু চুলগুলো খাড়া হয়ে যাবে।
মীন
সাফল্যের চাবি আপনার পকেটেই আছে, শুধু প্যান্টের চেইনটা ঠিকমতো পরীক্ষা করুন! আজ রাজকীয় মেজাজে থাকবেন। নিজেকে কেউকেটা মনে হবে। মনোবল আকাশচুম্বী হবে। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনিই হিরো। বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা হওয়ার সম্ভাবনা, তবে বিল দেওয়ার সময় মোবাইল চেক করার ভান করবেন না। অলসতা আজ আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু। বিছানা আজ আপনাকে চুম্বকের মতো টানবে।