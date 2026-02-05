আজকের রাশিফল: অফিসের বস পিঠ চাপড়ে দেবে, ঘরে প্রিয় রান্না খেয়ে ক্রেডিট কার্ড দেবেন না

মেষ
আজ মেজাজ থাকবে একদম ফুরফুরে। আপনি এতটাই এনার্জেটিক থাকবেন যে মনে হবে হিমালয় জয় করে ফেলবেন, কিন্তু আদতে অফিসের ফাইল গোছাতেই হিমশিম খাবেন। পুরোনো বন্ধুর দেখা হতে পারে, সে আপনার থেকে ধার নেওয়া টাকাটা ফেরত দিতে পারে অথবা আরও কিছু ধার চাইতে পারে—দুটোর জন্যই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকুন। রাস্তায় চটপটি খাওয়ার আগে পকেটে টিস্যু আছে কিনা দেখে নিন।
বৃষ
বসের প্রশংসা পাওয়ার যোগ আছে। বস আপনার পিঠ চাপড়ে দেবে, কিন্তু খেয়াল রাখবেন সেটা যেন কাজের চাপ বাড়ানোর কোনো কৌশল না হয়। সন্দেহ থাকলে সরাসরি পরিষ্কার কথা বলুন। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি রোমান্টিক, তবে রেস্টুরেন্টে গিয়ে বিল দেওয়ার সময় 'মানিব্যাগ ভুলে এসেছি' বলাটা পুরোনো ট্রিক হয়ে গেছে, নতুন কিছু ভাবুন। আজ অফিসের চা একটু বেশি মিষ্টি হতে পারে।
মিথুন
আজ কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। এত পরিশ্রম করবেন যে অফিসের লোক আপনাকে দেখে অবাক হবে। তবে সাবধান, নিজের সব সিক্রেট বা দুর্বলতা কাউকে বলতে যাবেন না, বিশেষ করে সেই সহকর্মীকে যে সবসময় হাসিমুখে আপনার পাশে বসে চা খায়। আজ লটারির টিকিট কাটার কথা ভাবলে ওই টাকায় একটা চকলেট কিনে খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
কর্কট
আজ সুস্বাস্থ্য ও অর্থপ্রাপ্তির যোগ আছে। পুরোনো বকেয়া টাকা ফেরত পেতে পারেন। কিন্তু সেই টাকা দিয়ে নতুন ফোন কেনার আগে ভাবুন, পুরোনো ফোনটা কি সত্যিই ভাঙা? দাম্পত্য জীবনে সামান্য খিটখিট হতে পারে, তবে সেটা 'সিরিয়াল' দেখা নিয়ে হলেই মঙ্গল। রাস্তায় হাঁটার সময় ফোনের দিকে না তাকিয়ে সামনের গর্তের দিকে তাকান।
সিংহ
পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ বাড়িতে আপনার রাজকীয় হাওয়া চলবে। সবাই আপনার কথা শুনবে (যতক্ষণ না আপনি বাজার করার কথা তুলছেন)। চাকরির ক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ফাইল সরানোর কাজটা বাড়তে পারে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে একবার মুচকি হাসুন, দিনটা ভালো যাবে।
কন্যা
আজ স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য মিটে যাবে। আপনার ওপর বিশ্বাসই হবে আজ আপনার বড় শক্তি। স্ত্রীর সঙ্গে সব সমস্যা মিটে যাবে যদি আপনি স্বীকার করেন যে 'সব দোষ আপনারই ছিল'। অবিবাহিতদের বিয়ের সম্বন্ধ আসতে পারে, তবে ছবি দেখে বেশি আশাবাদী হবেন না, ফিল্টার অনেক কিছু পাল্টে দেয়! শেয়ার বাজারে টাকা ঢাললে আজ একটু চোখ-কান খোলা রাখুন।
তুলা
ভ্রমণের সুযোগ ও আর্থিক উন্নতির প্রবল সম্ভাবনা। আজ দূরযাত্রার যোগ আছে। হতে পারে সেটা অফিস থেকে বাড়ি যাওয়ার দীর্ঘ ট্রাফিক জ্যাম। প্রবাসী কোনো বন্ধুর থেকে সুখবর পেতে পারেন (হয়তো সে দেশে আসছে এবং আপনার জন্য চকলেট আনছে)। তবে শরীর নিয়ে একটু সাবধান, যোগব্যায়াম করার কথা ভাবুন, শুধু ভাবলেই হবে না, ম্যাটটা অন্তত বিছান থেকে বের করুন। আজ কাউকে ফ্রিতে বুদ্ধি দিতে যাবেন না।
বৃশ্চিক
বন্ধুদের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা হবে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমার প্রবল যোগ আছে। পকেটের অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে যদি আপনি গ্রুপ ডিনারে সময়মতো 'ওয়াশরুমে' না পালান। সম্পত্তি নিয়ে কোনো আলোচনা চললে আজ ইতিবাচক ফল আসতে পারে। অচেনা কুকুরের সাথে বন্ধুত্ব করতে যাবেন না।
ধনু
সম্পত্তির মালিকানা ও বিদেশ ভ্রমণের যোগ আছে। লটারিতে বড় কিছু জেতার সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও মনে আনন্দ থাকবে। বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে, অন্তত ইন্টারনেটে বিদেশের ছবি দেখে মন ভরাতে পারেন। সঞ্চয় বাড়ার সম্ভাবনা আছে যদি অনলাইন শপিং অ্যাপগুলো আনইনস্টল করে রাখেন। আজ বেশি ঝাল খাবার খাবেন না।
মকর
আজ নতুন কাজের সন্ধান পাবেন। চাকরিপ্রার্থীরা আজ ভালো কোনো ই-মেইল পেতে পারেন। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। তবে সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নামবেন, আজ 'পা হড়কানোর' একটা হালকা যোগ দেখা যাচ্ছে। অফিসের কোনো মেইল রিপ্লাই করার আগে বানানগুলো একবার দেখে নিন।
কুম্ভ
আজ অতিরিক্ত কাজের চাপ ও পুরোনো বন্ধুর দেখা মিলবে। আজ শনি ও বুধের প্রভাবে আপনার মাথা একটু বেশিই কাজ করবে। তবে হুট করে কোনো বড় বিনিয়োগ করতে যাবেন না। পাওনাদারদের সাথে মিষ্টি করে কথা বলুন, অন্তত আজকের দিনটা তারা আপনাকে রেহাই দিতে পারে। নীল রঙের জামা পরলে আজ আপনি নিজেকে একটু বেশিই স্মার্ট ভাববেন।
মীন
দাম্পত্য সুখ ও ব্যবসায় উন্নতি যোগ আছে। ব্যবসায় লাভের মুখ দেখবেন। দাম্পত্য জীবনে রোমান্স বাড়বে, হয়তো আজ সঙ্গিনী আপনার পছন্দের কোনো রান্না করবে। তবে অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে কাউকে নিজের ক্রেডিট কার্ডের পিন দিয়ে দেবেন না। সোশ্যাল মিডিয়ায় তর্কে জড়াবেন না, সময় নষ্ট।