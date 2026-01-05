আজকের রাশিফল: নিজেকে নেতা ভাবার আগে বিনয়ী হোন, পকেটমারের ভয় আছে

মেষ
পকেটে হাত দেওয়ার আগে তিনবার সঞ্চয়ের নাম জপুন। অফিসে আপনার এনার্জি দেখে বস ভয় পেয়ে যেতে পারেন। মনে হবে একাই পুরো কোম্পানি টেনে দেবেন, কিন্তু আদতে দুপুরের লাঞ্চের পর হাই তুলতে তুলতেই দিন কাবার হবে। সঙ্গীর কাছে ভালো সাজার চেষ্টা করবেন না, আপনার লুকানো তথ্যগুলো আজ হঠাৎ জনসমক্ষে চলে আসতে পারে। জমানো টাকা খরচ করার জন্য বন্ধুরা আজ ওত পেতে থাকবে। সাবধান!
বৃষ
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের জেদকে একবার ‘টা-টা’ বলুন। সহকর্মীর সামান্য ভুল আজ আপনার কাছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমান মনে হতে পারে। শিং নামিয়ে কাজ করুন, অফিসে শান্তি বজায় থাকবে। পার্টনারের কথা শুনুন। সে আপনাকে কিছু বলতে চাইলে ‘হ্যাঁ’ বলুন, জীবনটা আরও সহজ হবে। অনলাইন শপিং অ্যাপগুলো আজ ফোন থেকে আনইনস্টল করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।
মিথুন
কথা কমান, কাজে মন দিন। আপনি আজ কথার জাদুতে ক্লায়েন্ট পটাবেন ঠিকই, কিন্তু ফাইলপত্র ঠিক আছে কি না একবার চেক করুন। ভুল ফাইল দিলে ইমপ্রেশন মাটি হবে। আজ প্রেমের নদীতে জোয়ার আসবে। তবে আপনি তো দু’দিকেই পা রাখতে ভালোবাসেন, আজ যেন ধরা না পড়েন! হঠাৎ করে কিছু টাকা হাতে আসতে পারে, তবে সেটা দিয়ে বাড়ির পুরোনো ইলেকট্রিক বিলটা আগে মেটান।
কর্কট
লবণ-চিনি মেশানো শরবত সঙ্গে রাখুন। মেজাজ আজ আপনার নাগালের বাইরে। বসের সঙ্গে তর্ক করতে যাবেন না, কারণ পকেট আপনার খালি। ছোট ছোট বিষয়ে ইমোশনাল হয়ে আজ কান্নাকাটি করতে পারেন। সঙ্গী বিরক্তির বদলে মজা নিতে পারে, তাই সাবধান! বিকেলের দিকে কোনো কাছের মানুষের জন্য উপহার কিনতে গিয়ে বাজেটের দফারফা হতে পারে।
সিংহ
নিজেকে জঙ্গলের রাজা ভাবার আগে একবার আয়নায় মুখ দেখুন। আপনি আজ নেতা হওয়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু অফিসের পিয়নও আজ আপনার কথা শুনবে না। ধৈর্য ধরুন। সঙ্গীর ওপর হুকুম চালানোর অভ্যাস আজ আপনার রাতের ডিনার বন্ধ করে দিতে পারে। বিনয়ী হোন। রাজকীয় ভাব বজায় রাখতে গিয়ে আজ ক্রেডিট কার্ডের লিমিট ক্রস করে ফেলার প্রবল যোগ।
কন্যা
পারফেকশনের ভূতটাকে আজ ছুটি দিন। ফাইলের কোণায় কেন ধুলো লেগে আছে সেটা খুঁজতে গিয়ে আসল কাজটাই হয়তো ফেলে রাখবেন। বড় ছবির দিকে তাকান। হঠাৎ বাড়িতে কোনো অনাহূত আত্মীয় এসে আপনার ‘ডেট নাইট’ পণ্ড করে দিতে পারে। স্বাস্থ্যের পেছনে কিছু খরচ হতে পারে, বিশেষ করে যদি গতকাল রাতে বেশি বিরিয়ানি খেয়ে থাকেন।
তুলা
কনফিউশন কাটাতে না পারলে চোখ বন্ধ করে টস করুন। আজ অফিসের ঝগড়া মেটাতে আপনিই প্রধান মধ্যস্থতাকারী হবেন। তবে সাবধান, দুই পক্ষের গুতাগুতি আপনিই না আবার খেয়ে বসেন। সঙ্গীর সঙ্গে পুরোনো কোনো বিবাদ মেটানোর ভালো দিন। অন্তত আজ তাকে সত্যিটা বলে দিন! সঞ্চয় করার ইচ্ছে থাকলেও আজ পকেট থেকে টাকাগুলো ডানা মেলে উড়তে চাইবে।
বৃশ্চিক
রাস্তায় হাঁটার সময় ফোনের থেকে চোখ সরিয়ে নিচের দিকে তাকান। আপনি আজ অফিসের সবচেয়ে রহস্যময় ব্যক্তি। আপনার প্ল্যান কেউ বুঝবে না, হয়তো আপনি নিজেও বুঝবেন না! পুরোনো কোনো ক্রাশ আজ হঠাৎ টেক্সট করতে পারে। রিপ্লাই দেওয়ার আগে একটু ভাববেন কিন্তু! আইনি বা সরকারি কোনো কাজে আজ কিছু টাকা বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।
ধনু
ঘোড়ার মতো ছুটবেন না, মাঝে মাঝে দাঁড়ান। ভ্রমণের যোগ আছে। হয়তো অফিস থেকে আপনার পাশের পাড়াতেই কোনো কাজে পাঠাতে পারে! প্রেমিকা বা প্রেমিককে আজ একটু বেশি সময় দিন। তাদের অভিযোগের ঝুলি আজ বেশ ভারি থাকবে। বন্ধুদের আড্ডায় পেমেন্ট করার সময় হঠাৎ আপনার নেট ব্যাংকিং কাজ নাও করতে পারে।
মকর
হাসি মুখে দিন শুরু করুন, কপালে ভাঁজ রাখবেন না। পাহাড়ের মতো কাজ আপনার সামনে। আপনিও অবশ্য মকর, আস্তে আস্তে উতরে যাবেন। তবে মাঝপথে ফেসবুকিং করবেন না। আপনি আজ বড্ড বেশি প্র্যাকটিক্যাল। ভালোবাসার মানুষের জন্য একটা গোলাপ তো কিনতেই পারেন! টাকা আজ আপনার দিকে আসতে চাইবে, কিন্তু নিজেই হয়তো ভুল জায়গায় বিনিয়োগ করে বসবেন।
কুম্ভ
মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার স্বপ্ন দেখা একটু কমান। নতুন কোনো আইডিয়া মাথায় আসবে, যা হয়তো বিশ্ব বদলে দেবে। কিন্তু তার আগে ডেস্কে জমে থাকা ধুলোটা পরিষ্কার করুন। পার্টনারের সঙ্গে আজ নতুন কোনো জায়গায় যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে। তবে রাস্তা যেন ভুল না হয়! বিলাসিতার যোগ প্রবল। তবে মাথায় রাখবেন, মাসের আজ মাত্র ৫ তারিখ!
মীন
ট্রেনের জানলার ধারে বসে বেশি দিবাস্বপ্ন দেখবেন না। অফিসের কাজে আজ একটু অমনোযোগী হতে পারেন। বস ডাকলে যেন চমকে না যান, নিজেকে প্রস্তুত রাখুন। আজ আপনি বড্ড রোমান্টিক। কবিতার বদলে অন্তত একটা ভালো আইসক্রিম সঙ্গী বেশি পছন্দ করবে। পকেটমার বা ফোন হারানোর ভয় আছে। ভিড় এলাকায় নিজের জিনিসের খেয়াল রাখুন।