রাশি মেনে লিপস্টিক পরছেন তো?

মেকআপের কথা বলতে গেলে সবার মনে প্রথমে লিপস্টিকের কথা আসে। মেয়েদের বিউটি ব্যাগে উঁকি দিলেই বিভিন্ন রঙের লিপস্টিকের দেখা মেলে। ঠোঁটে সঠিক রঙের লিপস্টিক ব্যক্তিত্বেরও পরিচয় বহন করে। কিন্তু ভুল শেডের লিপস্টিক বেছে নিলে সব বরবাদ। জ্যোতির্বিদেরা মনে করেন, প্রতিটি রাশির নির্দিষ্ট শুভ রং রয়েছে। আর প্রত্যেক মানুষ তার জন্মতারিখের হিসাবে কোনো না কোনো রাশিতে পড়ে। এই তথ্য মেনে নিলে রাশির শুভ রংগুলো মেনে লিপস্টিক ব্যবহার করা যায়। জেনে নিন কোন রাশির জন্য কোন রঙের লিপস্টিক তাৎপর্যপূর্ণ।
মেষ
মেষ রাশির নারীরা সাহস আর শক্তির উৎস। শক্তির রং লাল। তাই বলা চলে, মেষ রাশির নারীদের ঠোঁটে উজ্জ্বল লাল রঙের লিপস্টিক মানানসই।
বৃষ
বৃষ রাশির জাতিকাদের জীবনে ভালোবাসা একটি বড় অংশ দখল করে রাখে। তারা নিঃসন্দেহে রোমান্টিক! এতটাই রোমান্টিক যে উদ্দেশ্য়বিহীনভাবে ও কোনো শর্ত ছাড়াই ভালোবাসতে দ্বিধা করে না। প্রাকৃতিক এই গুণাবলির জন্য প্রাকৃতিক রংই বৃষ রাশির নারীদের জন্য উপযুক্ত। গোলাপি শেডের যেকোনো লিপস্টিক তাদের জন্য জুতসই। ডাস্টি পিংক, বেবি পিংক, হট পিংক, ন্য়ুড পিংক তাদের ঠোঁটে তাৎপর্যপূর্ণভাবে মানিয়ে যায়।
মিথুন
মিথুন রাশির জাতিকারা কৌতূহলী, স্বতঃস্ফূর্ত ও বহুমুখী স্বভাবের। খুব সম্ভবত মিথুন রাশির নারীরা সব সময় এমন ঠোঁটের রঙের সন্ধান করে, যা ট্রেন্ডে থাকে। বলে রাখি, এরা গসিপ করতেও দারুণ ভালোবাসে। কিন্তু নিজেরা গসিপে থাকতে নারাজ। অতএব, সুন্দর ও উজ্জ্বল রংই মিথুন রাশির নারীদের ঠোঁটের জন্য ভালো। ছুটির দিনের ব্রাঞ্চ বা নৈমিত্তিক সাক্ষাতে যেতে মসৃণ গোলাপি লিপস্টিক যত্ন করে পরাটাই উত্তম হবে এই রাশির জাতিকার।
কর্কট
কর্কট রাশির জাতিকারা বুদ্ধিমান এবং একই সঙ্গে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। তারা প্রতিটি সম্পর্ককে আবেগ দিয়ে আগলে রাখে। বেশির ভাগ কর্কট রাশির নারীর ঠোঁট কোমল থাকে। ফলে বোঝাই যায়, ঠোঁটের যত্নের ব্যাপারে তারা এতটুকু আপস করে না। তাই সুন্দর হাইড্রেটিং লিপ বাম তাদের সব সময় পছন্দ। লিপস্টিকের রং বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তারা মভ পিংক বা গোলাপি রঙে লিপস্টিককেই গুরুত্ব দেন।
সিংহ
এককথায় তারা সাহসী। সে কারণে তাদের চরিত্রে নেত্রী হওয়ার সব গুণ থাকে। লিপস্টিকের বেলাতেও দাম দিয়ে ব্র্যান্ডেড লিপস্টিক কিনতেই বেশি ভালোবাসে এ রাশির মেয়েরা। তবে কমলা ও পিচ রঙা লিপস্টিক তাদের জন্য সেরা পছন্দ বলে মনে করেন জ্যোতির্বিদেরা।
কন্যা
এই রাশির জাতিকারা পরিশ্রমী। তারা নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত। অফিসের মিটিংয়ে টিপটপ থাকতে, এমনকি বাড়িতেও পরিপাটি থাকতে ভালোবাসে এ রাশির মেয়েরা। তাই দৈনন্দিন মেকআপ রুটিনে তাদের জন্য অ্যাপ্রিকট, কোরাল, এমনকি বেইজের রং বেছে নেওয়াটাই শ্রেয় বলে মনে করেন রাশি বিশেষজ্ঞরা।
তুলা
সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ আত্মা বলা হয় এদের। জীবনের কোনো কিছুর প্রতি তাড়াহুড়ো করার পক্ষে নয় তুলা রাশির জাতিকারা। তাই যদি আপনি তুলা রাশির মেয়ে হন, তবে গোলাপি বা বেরি রঙের মতো রংই হয়তো আপনার জন্য আরামদায়ক। তবে সময়বিশেষে দুঃসাহসিক হওয়াও যেহেতু এ রাশির মেয়েদের ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম, তাই ট্রেন্ডি যেকোনো লিপস্টিকেও এরা একাবারে ঠিকঠাক।
বৃশ্চিক
তারা নিয়ম ভঙ্গকারী। এককথায় সাহসী। কারণ ছাড়াই বিদ্রোহী এবং সুযোগ গ্রহণকারী! তবে তাদের মধ্যে একটি রহস্যময় আভা থাকে, যা তাদের অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তোলে। বৃশ্চিক নারীদের জন্য নিখুঁত রং হবে গাঢ় লাল। ম্যাট ফিনিশসহ মেরুন রঙের লিপস্টিকও তাদের রূপ বাড়িয়ে তুলবে।
ধনু
ধনু রাশির নারীরা সব সময় শক্তিতে পরিপূর্ণ। তারা ক্রীড়াবিদ ও দুঃসাহসিক। একই সঙ্গে ফুরফুরে থাকতে ভালোবাসে। এই নারীরা সুখী ও ভাগ্যবতীদের দলে। এ রাশির মেয়েদের ঠোঁটের জন্য আদর্শ উজ্জ্বল গোলাপি বা পিচ রঙের লিপস্টিক।
মকর
মকর রাশির নারীরা এককথায় একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ। তারা পেশাদার, মার্জিত ও রসিক। তাদের ঠোঁটের জন্য এমন একটি রং প্রয়োজন, যা তাদের চরিত্রের সব গুণ তুলে ধরতে পারে। ন্য়ুড রঙের লিপস্টিকের চেয়ে সেরা আর কীই-বা হতে পারে তাদের জন্য?
কুম্ভ
এ রাশির মেয়েরা যতটা বন্ধুত্বপূর্ণ, ততটাই মেজাজি। এমনকি প্রয়োজনে একা থাকতেও দ্বিধা করে না তারা। কয়েকটি রং মিলিয়ে স্বতন্ত্র রঙের লিপস্টিক বানিয়ে ঠোঁটে জুড়ে নিতে বেশ ভালোবাসে কুম্ভ রাশির জাতিকারা। মেকআপে ট্রেন্ড অনুসরণের চেয়ে নিজস্ব ভাবনাকেই বেশি গুরুত্ব দেয় এরা। তাই তাদের জন্য যেকোনো একটি রঙের কয়েকটি শেডের লিপস্টিক ব্যবহার করা ভালো। সময় ও জায়গা বুঝে কয়েকটি রং মিলিয়ে ঠোঁটে পরলেই নিজের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে।
মীন
রাশিচক্রের জগতে তারা হলো এমন, যাকে ‘সংবেদনশীল স্বপ্নদর্শী’ বলা যেতে পারে। তারা বুদ্ধিমান, সহমর্মী এবং সহানুভূতিশীল। মীন রাশির নারীরা গোলাপের পাপড়ি বা রাস্পবেরির সুগন্ধযুক্ত লিপস্টিক ব্যবহার করতে ভালোবাসে। এগুলো তাদের সুন্দর লুকের পাশাপাশি সুন্দর উপলব্ধিও দিতে পারে।
সূত্র: স্টাইলক্রেজ