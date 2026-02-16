কর্মী নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, বেতন ২৪–২৮ হাজার টাকা

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ট্রেড মার্কেটিং সুপারভাইজার (টিএমএস)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেড মার্কেটিং সুপারভাইজার (টিএমএস)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৪–৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।
বেতন: ২৪,০০০–২৮,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।