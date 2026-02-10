হোম > চাকরি > বেসরকারি

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, নিয়োগ দুই জেলায়

চাকরি ডেস্ক 

স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটির কোয়ালিটি অপারেশন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিসার, (কোয়ালিটি অপারেশন)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএসসি/বিএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২–৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।

কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ ও পাবনা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

অফিসার পদে কর্মী নেবে এসএমসি, থাকছে না বয়সসীমা

এসএসসি পাসে ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার, নিয়োগ ১১ জেলায়

রানার গ্রুপে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

অ্যাকাউন্টস বিভাগে নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে ইবনে সিনা ফার্মা, চলছে আবেদন

এক্সিকিউটিভ নেবে কর্ণফুলী গ্রুপ, বেতন ৩৫–৪০ হাজার টাকা

এনটিআরসিএর অষ্টম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আবেদন শুরু

দেশবন্ধু গ্রুপের অ্যাকাউন্টস বিভাগে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, নবীনদেরও আবেদনের সুযোগ

ঢাকায় নিয়োগ দেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা