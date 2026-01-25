হোম > চাকরি > বেসরকারি

এসএমসিতে কনসালট্যান্ট পদে চাকরি, থাকছে না বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি (এসএমসি)। প্রতিষ্ঠানটিতে কনসালট্যান্ট/স্পেশালিস্ট পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: কনসালট্যান্ট/স্পেশালিস্ট (গাইনোকোলজি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি। বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিকে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

