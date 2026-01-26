হোম > চাকরি > বেসরকারি

১৫ কর্মী নেবে এসিআই মটরস, আবেদন শেষ ১৫ ফেব্রুয়ারি

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসিআই মটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৯ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস অফিসার।

পদসংখ্যা: ১৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা অথবা স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৪-৩২ বছর।

কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ১০০ কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ৪০ হাজার টাকা

এসএমসিতে কনসালট্যান্ট পদে চাকরি, থাকছে না বয়সসীমা

কর্মী নেবে ওয়ালটন, ৪৫ বছরেও আবেদনের সুযোগ

অভিজ্ঞতা ছাড়াই স্কয়ার গ্রুপে চাকরি, চলছে আবেদন

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এক্সিকিউটিভ পদে যমুনা গ্রুপে চাকরি, নেই বয়সসীমা

টিআইবিতে চাকরির সুযোগ, বেতন ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা

ঢাকায় নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, ২৩ বছরেই আবেদনের সুযোগ

অভিজ্ঞতা ছাড়াই কর্মী নেবে আরএফএল

কর্মী নেবে ইবনে সিনা ট্রাস্ট, কর্মস্থল ঢাকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা