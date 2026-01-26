১৫ কর্মী নেবে এসিআই মটরস, আবেদন শেষ ১৫ ফেব্রুয়ারি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসিআই মটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৯ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস অফিসার।
পদসংখ্যা: ১৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা অথবা স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৪-৩২ বছর।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।