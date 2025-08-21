এইচএসসি পাসে প্রাণ গ্রুপে চাকরি, নেবে ৫০ জন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ আগস্ট প্রতিষ্ঠানটির নতুন এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)।
পদসংখ্যা: ৫০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা এইচএসসি পাস।
অন্যান্য যোগ্যতা: গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা, মোটরসাইকেল চালানোসহ বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২–৪ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: মাঠ পর্যায়ে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: ২০–৩৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, প্রতি বছর বেতন পর্যালোচনা, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, কমিশন এবং প্রণোদনা, মাসিক মোবাইল বিল, বিক্রয় ভাতা এবং টিএ/ডিএ।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।