দেশবন্ধু গ্রুপের অ্যাকাউন্টস বিভাগে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান দেশবন্ধু গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির অ্যাকাউন্টস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: ইন্টার্ন, (অ্যাকাউন্টস)।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (এআইএস)।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২২–৩০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (বনানী)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

