এরিয়া ইনচার্জ ও জুনিয়র এরিয়া ম্যানেজার নেবে আকিজ গ্রুপ

চাকরি ডেস্ক 

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি এরিয়া ইনচার্জ-জুনিয়র এরিয়া ম্যানেজার পদে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ দেবে। ১৭ জানুয়ারি অগ্রহী প্রার্থীদের সরাসরি সাক্ষাৎকারে জন্য উপস্থিত থাকতে হবে।

পদের নাম: এরিয়া ইনচার্জ-জুনিয়র এরিয়া ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ৭০ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিগ্রি/স্নাতক/ স্নাতকোত্তর থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: লাইসেন্সসহ মোটরসাইকেল থাকতে হবে। উচ্চতা ন্যূনতম ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি হতে হবে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর

বেতন: ২৪,০০০-৩০,০০০ টাকা

অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী সব সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

সরাসরি সাক্ষাৎকার: আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, ফোন নম্বরসহ পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত, জাতীয় পরিচয়পত্র /জন্মসনদ, অভিজ্ঞতা ও সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপিসহ উল্লিখিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী আদ্-দ্বীন উইমেন্স মেডিকেল কলেজ (নিচতলা), ২ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭-এ উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

আবেদনপ্রক্রিয়া: বিস্তারিত জানুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬।

সুত্র: বিজ্ঞপ্তি

