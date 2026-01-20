এক্সিকিউটিভ পদে যমুনা গ্রুপে চাকরি, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপ। ব্যাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটির ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল) বিভাগে এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: প্রতিযোগিতামূলক পারিশ্রমিক প্যাকেজের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বছরে দুটি উৎসব বোনাসসহ আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।