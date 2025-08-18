৪৫ কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ‘ট্রেইনি ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল রোববার (১৭ আগস্ট) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনি ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ৪৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৪-৪০ বছর।
কর্মস্থল: দেশের যে কোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: বেতন ছাড়াও নির্বাচিত প্রার্থীদের আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।