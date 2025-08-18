হোম > চাকরি > বেসরকারি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ ঢাকায়

চাকরি ডেস্ক 

দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল রোববার (১৭ আগস্ট) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিংয়ে ডিপ্লোমা।

অন্যান্য যোগ্যতা: বিএমডিসি (বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল) থেকে সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

কাজের ধরন: বিমানের ক্রুদের মেডিকেল সনদ, সুপারিশপত্র ও স্বাস্থ্য কার্ড পেতে সহায়তা করা; প্রাথমিক চিকিৎসা ও ড্রেসিংয়ের সময় সরঞ্জাম প্রস্তুত করা; সব ধরনের মেডিকেল রেকর্ড ডিজিটালভাবে সংরক্ষণ করা।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ১৮–২৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ২০,০০০–২৫,০০০ টাকা (মাসিক)।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ আগস্ট, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

