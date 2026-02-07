এনটিআরসিএর অষ্টম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আবেদন শুরু

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) অষ্টম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই নিয়োগে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ‘প্রতিষ্ঠান প্রধান’ ও ‘সহকারী প্রধান’ পদে মোট ১৩ হাজার ৫৫৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে এসব নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।
এতে আবেদন করতে তিন অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বশেষ জারি করা জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা মোতাবেক কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা প্রযোজ্য। আগ্রহী প্রার্থীরা এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ফরমে আবেদন করতে হবে।
বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি এবং ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ রাত ১১টা ৫৯ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ রাত ১১টা ৫৯ পর্যন্ত আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে।