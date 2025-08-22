হোম > চাকরি > বেসরকারি

কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ছাড়াও থাকছে একাধিক সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ব্যাটারি, অ্যালুমিনিয়াম, এমএস অ্যান্ড জিআই প্রোডাক্টস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৯ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: শিফট ইনচার্জ (ব্যাটারি, অ্যালুমিনিয়াম, এমএস অ্যান্ড জিআই প্রোডাক্টস)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ব্যাচেলর অব সায়েন্স।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ৪–৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: হবিগঞ্জ।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ভ্রমণ ভাতা, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বছরে ২টি উৎসব বোনাস।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

