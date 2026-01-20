ঢাকায় নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, ২৩ বছরেই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ব্র্যান্ড অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, (ব্র্যান্ড অ্যান্ড কমিউনিকেশন)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিংয়ে বিবিএস ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় ভালো লিখিত এবং মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৩–২৮ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান ১)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।