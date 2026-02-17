হোম > চাকরি > বেসরকারি

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২৩ ফেব্রুয়ারি

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটির একটি শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার/ ম্যানেজার, (মেকানিক্যাল, অটো রাইস অ্যান্ড রাইস ব্রান অয়েল মিলস, বগুড়া প্ল্যান্ট)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক (বিএসসি)

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা, ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: সমস্ত প্ল্যান্ট যান্ত্রিক সরঞ্জামের সমস্যা সমাধান, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৮–১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, বেতন ২৪–২৮ হাজার টাকা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৫০ কর্মী নেবে মিনিস্টার, এসএসসি পাসে আবেদন

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, ফ্রেশারদেরও আবেদনের সুযোগ

১০০ কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ, ইনক্রিমেন্টসহ থাকছে নানান সুবিধা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই নুভিস্তা ফার্মায় চাকরি, আবেদন শুরু

এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে এসিআই, কর্মস্থল ঢাকা

কর্মী নেবে আকিজ ভেঞ্চার, এসএসসি পাসে আবেদন

৩০-৩৫ হাজার টাকা বেতনে কর্মী নেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

১১ জেলায় ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, নিয়োগ দুই জেলায়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা