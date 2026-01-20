হোম > চাকরি > বেসরকারি

টিআইবিতে চাকরির সুযোগ, বেতন ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ডেপুটি কোঅর্ডিনেটর’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৫ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ডেপুটি কোঅর্ডিনেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমানের ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: শুধু মাত্র নারী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৭-৬০ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ১৪০,৬০৬ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পারবেন ও অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

ঢাকায় নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, ২৩ বছরেই আবেদনের সুযোগ

অভিজ্ঞতা ছাড়াই কর্মী নেবে আরএফএল

কর্মী নেবে ইবনে সিনা ট্রাস্ট, কর্মস্থল ঢাকা

গ্রামীণফোনে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২৮ জানুয়ারি

এক্সিকিউটিভ নেবে আখতার গ্রুপ, নিয়োগ ৬ জেলায়

এসিআই মটরসে চাকরি, ৩৮ বছরেও করা যাবে আবেদন

দুই জেলায় কর্মী নেবে আরএফএল, নেই বয়সসীমা

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরির সুযোগ, আবেদন করুন আজই

সেলস অফিসার নেবে এসএমসি, থাকছে পারফরম্যান্স বোনাস

ওয়ান ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল চট্টগ্রাম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা