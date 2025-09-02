হোম > চাকরি > বেসরকারি

অভিজ্ঞতা ছাড়াই এইচএসসি পাসে কর্মী নেবে মিনিস্টার

চাকরি ডেস্ক 

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ‘সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে ৫০ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াও এ নিয়োগে আবেদন করা যাবে।

পদের নাম: সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: ৫০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে।

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: মোটরসাইকেল, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং গাড়ির কাগজপত্র থাকা আবশ্যক। তবে সংশ্লিষ্ট কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করা যাবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২০-৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

কর্মস্থল: বান্দরবন, ব্রহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ফেনী, হবিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, মৌলভীবাজার, নোয়াখালী, শরীয়তপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

ইবনে সিনা ট্রাস্টে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ পটুয়াখালী

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, থাকছে একাধিক সুবিধা

যমুনা ইলেকট্রনিকসে চাকরি, ২২ বছরেই করা যাবে আবেদন

ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে চাকরি, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

আবুল খায়ের গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরির সুযোগ, এইচএসসি পাসে আবেদন

ক্রেডিট রিকভারি বিভাগে কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক

ইউএস-বাংলা গ্রুপের অধীনে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ছাড়াও থাকছে একাধিক সুবিধা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা