অভিজ্ঞতা ছাড়াই এইচএসসি পাসে কর্মী নেবে মিনিস্টার

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ‘সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে ৫০ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াও এ নিয়োগে আবেদন করা যাবে।
পদের নাম: সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: ৫০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে।
দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: মোটরসাইকেল, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং গাড়ির কাগজপত্র থাকা আবশ্যক। তবে সংশ্লিষ্ট কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করা যাবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২০-৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
কর্মস্থল: বান্দরবন, ব্রহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ফেনী, হবিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, মৌলভীবাজার, নোয়াখালী, শরীয়তপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি