ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে চাকরি, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠানটির মেডিকেল সার্ভিস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৮ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (মেডিকেল সার্ভিস)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি থাকতে হবে। বিএমডিসির নিবন্ধন থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
কর্মস্থল: ঢাকা।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী যাতায়াত সুবিধা, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা (আংশিক ভর্তুকি), উৎসব ভাতা বছরে ৩টি, লভ্যাংশ বোনাস, অর্জিত ছুটি নগদায়ন, মোবাইল সেট ভাতা, গ্রুপ জীবন বিমার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।