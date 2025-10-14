৪৯তম বিসিএসে অংশ নিয়েছেন ৫৬ শতাংশ চাকরিপ্রার্থী

৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭০ জন চাকরিপ্রার্থী। যা মোট আবেদনকারীর ৫৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ। এই বিসিএস পরীক্ষায় আবেদন করেছিলেন ৩ লাখ ১২ হাজার ৭৫২ জন প্রার্থী। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।
আজ মঙ্গলবার এসব তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মতিউর রহমান।
কবে নাগাদ এই বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে—এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এ সপ্তাহেই অথবা আগামী সপ্তাহে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হতে পারে। আর ২৬ অক্টোবর থেকে শুরু হবে এই বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা।
গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এই বিসিএস শিক্ষার বিশেষ বিসিএস। এতে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩ পদে নিয়োগ দেওয়ার কথা রয়েছে। ১০ অক্টোবর এই বিসিএস পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে সরকারি কলেজগুলোর শূন্যপদ পূরণে ১৪, ১৬ ও ২৬তম—এই তিনটি বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে প্রায় তিন হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়।