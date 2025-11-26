হোম > চাকরি > সরকারি

জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে ১১৫২ পদে বড় নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক 

জেলা জজ ও অধস্তন আদালত বা ট্রাইব্যুনালসমূহে ১ হাজার ১৫২টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৪ থেকে ২০তম গ্রেডের পদগুলোতে আজ থেকে আবেদন শুরু হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ২৮৪টি

যোগ্যতা: অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপির সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৭০ শব্দ এবং বাংলায় ৪৫ শব্দ; কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দ।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী।

পদসংখ্যা: ৩৫টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ২৫৩টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এ ছাড়া কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা; কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ২০ শব্দ ও বাংলায় ২০ শব্দ থাকতে হবে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

পদের নাম: গাড়িচালক।

পদসংখ্যা: ২২টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; ড্রাইভিংয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; মোটরগাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্সধারী হতে হবে; অভিজ্ঞ প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

পদের নাম: জারিকারক।

পদসংখ্যা: ১৫৭টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পরীক্ষায় বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-১৯)

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ৪০১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা: ১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। বিভাগীয় প্রার্থীর বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শেষ: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

স্থানীয় সরকার বিভাগ নেবে ৮৯৭ জন

সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শকের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবি প্রসঙ্গে যা বলছে পিএসসি

বিপিডিবিতে ১৫৯৬ জনের চাকরির সুযোগ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ৪৮৩ পদে বড় নিয়োগ

উপখাদ্য পরিদর্শক পদে শতাধিক প্রার্থীর আবেদন বাতিল

হাইকোর্ট বিভাগে অফিস সহকারী পদের পরীক্ষা ২২ নভেম্বর

ভূমি আপিল বোর্ডের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নেবে ১১৪ জন

স্থানীয় সরকার বিভাগে ৯৩ জনের চাকরি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা