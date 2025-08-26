হোম > চাকরি > সরকারি

কারা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৪৪৩

চাকরি ডেস্ক 

কারা অধিদপ্তরের চার পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৪৪৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। অধিদপ্তরের অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মো. তানভীর হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহকারী, অফিস সহকারী-কাম বিক্রেতা (শোরুম) ও অফিস সহকারী-কাম বিক্রেতা (রেশন)।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা ২৫ আগস্ট সকাল ৯টা থেকে বকশিবাজারে অবস্থিত কারা অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত হবে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

