গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬ পদে চাকরি

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৬ ক্যাটাগরির পদে মোট ২৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে আবেদনের নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন।
পদের নাম: অধ্যাপক।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।
পদের নাম: অডিটর।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাব/ফাইন্যান্স অথবা বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: পিএ।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র মেকানিক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি ও এইচএসসি (বিজ্ঞান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: ইউডিএ।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: হিসাবরক্ষক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: ল্যাব সহকারী।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাইভার
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি/অষ্টম/সমমানের পরীক্ষায় পাসসহ হেভি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হতে হবে।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
পদের নাম: ল্যাব টেকনিশিয়ান।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞানে এসএসসি ও এইচএসসি/কৃষিবিজ্ঞানে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: কুক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম: ডরমিটরি অ্যাটেনডেন্ট।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞানে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: মালি।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি/অষ্টম শ্রেণি/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: সুইপার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি/অষ্টম শ্রেণি/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত নির্ধারিত ফরমে অধ্যাপক পদের জন্য ১০ সেট আবেদনপত্র এবং কর্মচারী পদের জন্য ১ সেট আবেদনপত্র ‘রেজিস্ট্রার, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৬’ বরাবর এ-ফোর সাইজের কাগজে দাখিল করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি