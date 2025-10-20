বিমানবাহিনীতে বড় নিয়োগ, পদ ৩০৭

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তরে ৫০ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩০৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। রোববার (১৯ অক্টোবর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম ও সংখ্যা: ধর্মীয় শিক্ষক,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফাজিল পাস।
বেতন: ১৪,১২০-৩৩, ৯৭০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর,৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: গবেষণাগার সহকারী,৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: রসায়ন বা পদার্থবিদ্যাসহ স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: নকশাকার,৬ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার, ১৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (ইঞ্জিন ফিটার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (ইলেকট্রিক ফিটার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (পেইন্টার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ২৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোরম্যান,৯ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ফায়ার ফাইটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (আর্মামেন্ট মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (কার্পেন্টার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (পেইন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (ফেবরিক ওয়ার্কার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (বাইন্ডার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (এয়ারফ্রেম মেকানিক),৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (জেনারেল মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ইলেকট্রিক মেকানিক),৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট মেকানিক), ১০ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ওয়্যারলেস মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (র্যাডার মেকানিক),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (গ্রাউন্ড সিগন্যালার),৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (মেটাল ওয়ার্কার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (কার্পেন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (পেইন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: দাই,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০, ৫৭০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক,৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর, ২৭ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর এয়ারক্রাফট,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট গ্রিজার (এমটিজি),৯ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর বার্ড শুটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর স্পোর্টস মার্কার,২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর ফায়ার ফাইটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর এন্টি-ম্যালেরিয়া,২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর ওয়ার্ড বয়,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: বাবুর্চি, ৪৬ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেসওয়েটার, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াশার আপ, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াটার ক্যারিয়ার,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মালি, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী বাবুর্চি,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াচম্যান,৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ৫০ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: আয়া,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়
৮ নভেম্বর, ২০২৫।