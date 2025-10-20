পাবনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরি, আবেদন ফি ৫৬ টাকা

পাবনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির এক ধরনের শূন্য পদে মোট ১৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগামী বুধবার (২২ অক্টোবর) থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদ সংখ্যা: ১৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮–৩২ বছর।
আবেদন ফি: ৫৬ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।