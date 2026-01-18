হোম > চাকরি > সরকারি

জাতীয় জাদুঘরের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৮৮

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরগুলোর বিভিন্ন পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৮৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মো. সাদেকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

এর আগে, ৩ জানুয়ারি উল্লিখিত পদগুলোর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন মিউজিয়ামে নিয়োগ পাবেন। এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জাতীয় জাদুঘরের বিজ্ঞপ্তিতে পাওয়া যাবে।

সম্পর্কিত

কারা অধিদপ্তরের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৫৬

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ২৪ জানুয়ারি

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি

ফরেন সার্ভিস একাডেমির পরীক্ষা ৫ ফেব্রুয়ারি, প্রার্থী ১০২

তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বিজেএসসির অফিস সহায়ক পদের পরীক্ষার সূচি

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮৬ জনের চাকরি

১০ পদে চাকরি দেবে বিএসটিআই

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি

কর্মী নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা