জাতীয় জাদুঘরের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৮৮

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরগুলোর বিভিন্ন পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৮৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মো. সাদেকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, ৩ জানুয়ারি উল্লিখিত পদগুলোর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন মিউজিয়ামে নিয়োগ পাবেন। এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জাতীয় জাদুঘরের বিজ্ঞপ্তিতে পাওয়া যাবে।