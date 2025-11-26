হোম > চাকরি > সরকারি

স্থানীয় সরকার বিভাগ নেবে ৮৯৭ জন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে দেশের বিভিন্ন পৌরসভায় ৮৯৭টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা (ক শ্রেণি)।

পদসংখ্যা: ২৬টি।

গ্রেড: ৯ম

পদের নাম: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা: ৩১টি।

গ্রেড: ৯ম

পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।

পদসংখ্যা: ৮৪টি।

গ্রেড: ৯ম

পদের নাম: মেডিকেল অফিসার।

পদসংখ্যা: ১৭৭টি।

গ্রেড: ৯ম

পদের নাম: শহর পরিকল্পনাবিদ।

পদসংখ্যা: ১৬৮টি।

গ্রেড: ৯ম

পদের নাম: সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা: ৫৭টি।

গ্রেড: ৯ম

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।

পদসংখ্যা: ৭৭টি।

গ্রেড: ১০ম

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)।

পদসংখ্যা: ১২২টি।

গ্রেড: ১০ম

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।

পদসংখ্যা: ৮১টি।

গ্রেড: ১০ম

পদের নাম: পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা (খ শ্রেণি)।

পদসংখ্যা: ২০টি।

গ্রেড: ১০তম

পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা (ক শ্রেণি)।

পদসংখ্যা: ৪৫টি।

গ্রেড: ১২তম

পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা (খ শ্রেণি)।

পদসংখ্যা: ৯টি।

গ্রেড: ১৩তম

বয়স: ১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের হিসেবে আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ধরা হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এসএসসি সনদ গ্রহণযোগ্য।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। সরাসরি বা ডাকযোগে কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না। বিস্তারিত দেখুন এখানে

আবেদন ফি জমাদানের শেষ সময়: অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আবেদন ফি জমা দিতে হবে।

অনলাইনে আবেদন জমাদানের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫; বিকেল ৫টা।

