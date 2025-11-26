স্থানীয় সরকার বিভাগ নেবে ৮৯৭ জন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে দেশের বিভিন্ন পৌরসভায় ৮৯৭টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা (ক শ্রেণি)।
পদসংখ্যা: ২৬টি।
গ্রেড: ৯ম
পদের নাম: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ৩১টি।
গ্রেড: ৯ম
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।
পদসংখ্যা: ৮৪টি।
গ্রেড: ৯ম
পদের নাম: মেডিকেল অফিসার।
পদসংখ্যা: ১৭৭টি।
গ্রেড: ৯ম
পদের নাম: শহর পরিকল্পনাবিদ।
পদসংখ্যা: ১৬৮টি।
গ্রেড: ৯ম
পদের নাম: সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ৫৭টি।
গ্রেড: ৯ম
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।
পদসংখ্যা: ৭৭টি।
গ্রেড: ১০ম
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)।
পদসংখ্যা: ১২২টি।
গ্রেড: ১০ম
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।
পদসংখ্যা: ৮১টি।
গ্রেড: ১০ম
পদের নাম: পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা (খ শ্রেণি)।
পদসংখ্যা: ২০টি।
গ্রেড: ১০তম
পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা (ক শ্রেণি)।
পদসংখ্যা: ৪৫টি।
গ্রেড: ১২তম
পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা (খ শ্রেণি)।
পদসংখ্যা: ৯টি।
গ্রেড: ১৩তম
বয়স: ১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের হিসেবে আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ধরা হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এসএসসি সনদ গ্রহণযোগ্য।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। সরাসরি বা ডাকযোগে কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না। বিস্তারিত দেখুন এখানে।
আবেদন ফি জমাদানের শেষ সময়: অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আবেদন ফি জমা দিতে হবে।
অনলাইনে আবেদন জমাদানের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫; বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি