মৎস্য অধিদপ্তরে ২৮৪ পদে আবেদন শুরু

মৎস্য অধিদপ্তরে ৭টি ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ২৮৪ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে আবেদনপত্র জমা দিতে পারছেন। আগামী ১৫ মার্চ পর্যন্ত আবেদনের প্রক্রিয়া চলবে। ৯ ফেব্রুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
পদগুলো হলো হ্যাচারি সহকারী, ভান্ডাররক্ষক, গাড়িচালক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ক্যাশিয়ার, ডেকহ্যান্ড (উচ্চ স্কেল) ও অফিস সহায়ক।
আগ্রহী প্রার্থীদের বয়সসীমা হতে হবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। প্রার্থীদের আবেদনে ১-৬ নম্বর ক্রমিকের পদগুলোর জন্য ১০০ ও টেলিটক সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা এবং ৭ নম্বর ক্রমিকের পদগুলোর জন্য ৫০ ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।