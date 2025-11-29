হোম > চাকরি > সরকারি

গণপূর্ত অধিদপ্তরের তিনটি পদের পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

গণপূর্ত অধিদপ্তরের তিনটি পদের এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৩৫৬ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সংস্থাপন) মুহাম্মদ সারওয়ার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে

তিনটি পদ হলো: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, হিসাব সহকারী ও অফিস সহায়ক। চলতি বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এতে গ্রেড-১৪ থেকে গ্রেড-২০ পর্যন্ত মোট ৮ ক্যাটাগরির ৬৬৯টি শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

এর মধ্যে উল্লিখিত তিনটি পদের পরীক্ষা আগামী ১২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও হিসাব সহকারী পদের পরীক্ষা ১২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ও হিসাব সহকারীর পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে প্রার্থীদের প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে। এ জন্য প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে এসএমএস পাঠানো হবে। প্রবেশপত্রটি এমসিকিউ, লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে।

প্রবেশপত্রটি সংরক্ষণ করতে হবে। প্রবেশপত্রে পরীক্ষার তারিখ, সময় ও পরীক্ষাকেন্দ্র উল্লেখ থাকবে। প্রার্থীকে অবশ্যই প্রবেশপত্রটির প্রিন্ট কপি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরিদর্শককে প্রদর্শন করতে হবে। প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

সম্পর্কিত

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরীক্ষা ৩ ডিসেম্বর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই পদের ফল প্রকাশ

৫০তম বিসিএসে প্রিলিমিনারির মান বণ্টনে পরিবর্তন

এলপি গ্যাস লিমিটেডের বিভিন্ন পদের ফল প্রকাশ

সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে ৪ পদে চাকরি

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১৮০৭ জন

৫০তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, ক্যাডার ১৭৫৫

জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে ১১৫২ পদে বড় নিয়োগ

স্থানীয় সরকার বিভাগ নেবে ৮৯৭ জন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা