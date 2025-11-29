গণপূর্ত অধিদপ্তরের তিনটি পদের পরীক্ষার সূচি

গণপূর্ত অধিদপ্তরের তিনটি পদের এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৩৫৬ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সংস্থাপন) মুহাম্মদ সারওয়ার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে
তিনটি পদ হলো: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, হিসাব সহকারী ও অফিস সহায়ক। চলতি বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এতে গ্রেড-১৪ থেকে গ্রেড-২০ পর্যন্ত মোট ৮ ক্যাটাগরির ৬৬৯টি শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে।
এর মধ্যে উল্লিখিত তিনটি পদের পরীক্ষা আগামী ১২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও হিসাব সহকারী পদের পরীক্ষা ১২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ও হিসাব সহকারীর পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে প্রার্থীদের প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে। এ জন্য প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে এসএমএস পাঠানো হবে। প্রবেশপত্রটি এমসিকিউ, লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে।
প্রবেশপত্রটি সংরক্ষণ করতে হবে। প্রবেশপত্রে পরীক্ষার তারিখ, সময় ও পরীক্ষাকেন্দ্র উল্লেখ থাকবে। প্রার্থীকে অবশ্যই প্রবেশপত্রটির প্রিন্ট কপি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরিদর্শককে প্রদর্শন করতে হবে। প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।