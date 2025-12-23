বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুটেক্স) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গত রোববার (২১ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক (অ্যাপারেল)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (ফেব্রিক)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (কম্পিউটার)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: প্রভাষক (এনভায়রনমেন্ট)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (এনভায়রনমেন্ট) বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ২২,০০০-৫০,০৬০ টাকা।
পদের নাম: প্রভাষক (কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/অ্যাপ্লাইড কেমেস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ২২,০০০-৫০,০৬০ টাকা।
পদের নাম: ডেপুটি রেজিস্ট্রার (একাডেমিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে মাস্টার্স/বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারী হতে হবে।
বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী পরিচালক (অডিট)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমার্স/ব্যবসা প্রশাসনে কমপক্ষে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা।
পদের নাম: অ্যাকাউন্টস অফিসার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমার্স/ব্যবসা প্রশাসনে কমপক্ষে মাস্টার্স ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: ল্যাব সহকারী।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাইভার (হেভি)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি/জেএসসি পাসসহ ভারী গাড়ি চালানোর লাইসেন্স থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: সিকিউরিটি গার্ড।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন ও আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৫ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি