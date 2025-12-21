গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের পরীক্ষা ২ জানুয়ারি

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ২ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ১৭ ক্যাটাগরির ১২৬টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্তে প্রাথমিক বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান (উপপরিচালক) এ এইচ এম কামরুজ্জামান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো কম্পিউটার অপারেটর, ড্রাইভার, টেকনিক্যাল সহকারী (ক্যাটালগার), ডেসপ্যাচ রাইডার, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, বুকসর্টার, পাঠকক্ষ সহকারী, অফিস সহায়ক, রেফারেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিস সহায়ক কাম নিরাপত্তাপ্রহরী, হিসাবরক্ষক, লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, লাইব্রেরি সহকারী, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্যাশিয়ার ও অফিস সহকারী কাম কাম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
বিজ্ঞপ্ততি বলা হয়, আগামী ২ জুনায়ারি (শুক্রবার) সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত রাজধানীর নির্ধারিত ১৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে, গত ২৭ জুলাই প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের প্রবেশপত্র প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটথেকে ডাউনলোড করতে হবে। প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে প্রবেশপত্র ডাউনলোড-সংক্রান্ত লিংক এসএমএসের মাধ্যমে পাঠানো হবে। প্রবেশপত্রটি লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে।
প্রার্থীকে অবশ্যই প্রবেশপত্রের রঙিন প্রিন্ট কপি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরিদর্শককে প্রদর্শন করতে হবে। কোনো প্রার্থী প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। প্রার্থীকে প্রবেশপত্রে উল্লিখিত শর্তাবলি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।