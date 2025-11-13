পরমাণু কমিশনের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীন দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটির সংস্থাপন বিভাগের প্রধান মো. শামিম হক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে মোট ৭৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
এর আগে, ৮ নভেম্বর এই পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়, তারিখ ও স্থান পরবর্তী সময়ে কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.baec.gov.bd) প্রকাশ করা হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য কোনো ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে না।