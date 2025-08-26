হোম > চাকরি > সরকারি

ইউজিসিতে ১১ পদে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ইউজিসির ১১ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১১ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আবেদনপত্রে প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে।

পদের নাম: সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক।

পদসংখ্যা: ১৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছরের স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: অ্যাকাউন্টস অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা বাণিজ্যে ৪ বছরের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: বাজেট অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা বাণিজ্যে ৪ বছরের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: অডিট অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা বাণিজ্যে ৪ বছরের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইনফরমেশন টেকনোলজি/ ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স/ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং/সাইবার সিকিউরিটিতে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার টাইপিস্ট।

পদসংখ্যা: ৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) অথবা স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: গাড়িচালক।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/ সমমান পাস থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/ সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ২.৫০ থাকতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: প্রার্থীদের পৃথক আবেদনপত্র সচিব বরাবরে ডাকযোগে অথবা সরাসরি ‘বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭’ ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

