নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশনের লিখিত পরীক্ষা ২৩ আগস্ট

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৩ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন) মো. মামুনুর রহমান মণ্ডল স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষা ২৩ আগস্ট (শনিবার) নিউমার্কেটে অবস্থিত সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজকেন্দ্রে সকাল ১০টায় শুরু হবে। ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রার্থীদের নিজ নিজ ই-মেইলে পর্যায়ক্রমে পাঠানো হবে।
প্রত্যেক প্রার্থীকে অবশ্যই পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশপত্র সঙ্গে রাখতে হবে এবং প্রবেশপত্রে উল্লিখিত নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করতে হবে। প্রার্থীদের তালিকা (রোল নম্বর, প্রার্থীর নাম এবং পিতার নাম) কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। কোনো প্রার্থী প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে আগামী ২১ আগস্ট বিকেল ৫টার মধ্যে কোম্পানির করপোরেট দপ্তরে যোগাযোগ করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
প্রার্থীদের তালিকা (রোল নম্বর, প্রার্থীর নাম এবং পিতার নাম) এবং প্রেরিত প্রবেশপত্রে তথ্যসংশ্লিষ্ট কোনো ধরনের ত্রুটি থাকলে কোম্পানির মানবসম্পদ বিভাগের মোবাইল নম্বরে (০১৩১৩৭৮০৬৭৮) অফিস সময়ের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে।