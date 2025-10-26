সহকারী জজ নিয়োগ পরীক্ষার আসনবিন্যাস ৩০ অক্টোবর

অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (১৮ শ বিজেএস) বা সহকারী জজ পদে নিয়োগে প্রাথমিক পরীক্ষার (প্রিলিমিনারি) আসনবিন্যাস আগামী ৩০ অক্টোবর প্রকাশিত হবে। আগামী ১ নভেম্বর এ পরীক্ষা রাজধানীর একাধিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৬ হাজার ১২৩ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (জেলা ও দায়রা জজ) আশিকুল খবির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ ও উইল্স লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের আসনবিন্যাস সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের নোটিশ বোর্ড ও কমিশনের ওয়েবসাইটে আগামী ৩০ অক্টোবর প্রদর্শন করা হবে। পরীক্ষার্থীরা ওই সময় আসনবিন্যাস অনুযায়ী নিজেদের কক্ষ নম্বর জেনে নিতে পারবেন।
প্রার্থীদের ১০টা ১৫ মিনিটের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। ১০টা ৫৫ মিনিটে পরীক্ষার্থীদের এমসিকিউ প্রশ্নপত্রসহ উত্তরপত্র সরবরাহ করা হবে। পরীক্ষার্থীরা নিয়মাবলি অনুযায়ী উত্তরপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ পূরণ করবেন। নিয়মাবলি সংশ্লিষ্ট পিডিএফ ফাইল ও ভিডিও ক্লিপ কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১০টা ৫৫ মিনিটের পর কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। ১০টা ১০ মিনিটে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী হাজিরা তালিকায় স্বাক্ষর করবেন। তাঁরা নিজ নিজ টেবিলের ওপর প্রবেশপত্র খুলে রাখবেন। এ সময় প্রবেশপত্রের ছবির সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের হাজিরা তালিকার ছবি ও স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখা হবে। ১০টা ৫০ মিনিটে পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার সতর্কীকরণ ঘণ্টা বাজবে।
সর্বশেষ দুপুর ১২টায় সমাপনী ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা শেষ হবে। পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ আসনে অবস্থান করবেন। পরিদর্শকেরা উত্তরপত্র গণনা করে বুঝে নেওয়ার পর পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ আসন ও কক্ষ ত্যাগ করবেন।